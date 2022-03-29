Veja como fica o tempo na última semana de março no ES

Dia com tempo aberto na Enseada do Suá, em Vitória (ES) Crédito: Fernando Madeira

A última semana do mês de março deve terminar com calor no Espírito Santo. Como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o sol prevalece, mas pode chover de forma isolada em algumas regiões.

A terça-feira (29) será ensolarada na maior parte do Estado, mas na Região Sul e Serrana, o aumento de nuvens pode provocar pancadas e chuva com trovoadas a partir da tarde. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na quarta-feira (30), o sol predomina no Estado, mas nas regiões Norte e na Grande Vitória pode chover de forma fraca no início da manhã.

O calorão continua na quinta-feira (31), com os termômetros nas alturas, poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o Estado.