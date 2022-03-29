Veja como fica o tempo na última semana de março no ES

A última semana do mês de março deve terminar com calor no Espírito Santo. Como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol prevalece, mas pode chover de forma isolada em algumas regiões.
A terça-feira (29) será ensolarada na maior parte do Estado, mas na Região Sul e Serrana, o aumento de nuvens pode provocar pancadas e chuva com trovoadas a partir da tarde. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
Na quarta-feira (30), o sol predomina no Estado, mas nas regiões Norte e na Grande Vitória pode chover de forma fraca no início da manhã.
O calorão continua na quinta-feira (31), com os termômetros nas alturas, poucas nuvens e sem previsão de chuva em todo o Estado.
Por fim, a sexta-feira (1º), começa com sol entre nuvens. Pode chover de forma rápida em alguns momentos no norte capixaba. No restante do Estado faz sol, não há previsão de chuva, mas as temperaturas podem apresentar queda.