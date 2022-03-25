Verão teve quase 50% menos chuva que a média para a época em Vitória

Céu aberto em Vitória: cidade registrou apenas 208,4 mm de chuvas durante o verão Crédito: Fernando Madeira

208,4 mm de chuva durante o verão. Isso representa um valor quase 50% abaixo da média normal que, como apontou o Inmet, é de 417,8 mm. Conforme informações divulgadas pelo portal Climatempo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ), a Capital registrou. Isso representa um valor quaseque, como apontou o Inmet, é de

Sextou com sol na Grande Vitória

Como comparação, o Climatempo trouxe dados do verão de 2020/2021, no qual Vitória registrou 542,5 mm de precipitações ao longo da estação.

Analisando outras capitais da Região Sudeste do Brasil, Vitória teve a média mais baixa de chuvas do verão de 2021/2022. Em São Paulo, foram 690,8 mm, 6% abaixo da média de 730 mm. Já no Rio de Janeiro, foram contabilizados 279,4 mm, um valor cerca de 30% menor que a média de 401,7 mm. Belo Horizonte foi a única capital a registrar mais chuva que o normal: foram 1.028 mm, 18,2% a mais que a média de 869,4 mm.

LA NIÑA DIMINUIU CHUVAS EM VITÓRIA

Pôr do sol com céu aberto na Capital: março foi mês de poucas chuvas Crédito: Vitor Jubini

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos afirma que há um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) afetando a região do Espírito Santo. Esse sistema de alta pressão promove dias com céu aberto, com poucas nuvens, deixando as temperaturas mais altas e afastando as chances de chuva.