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Temperatura aumenta

Fotos: depois de dias de chuva, sol volta a brilhar no ES; veja previsão

Dia começou ensolarado na sexta-feira (25) e, segundo o Incaper, o tempo vai continuar estável neste fim de semana, sem expectativa de chuva
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mar 2022 às 09:50

Publicado em 25 de Março de 2022 às 09:50

Sextou com sol na Grande Vitória

Durou pouco a frente fria e o alívio no calor sentido no Espírito Santo. Após dias de chuva, o sol voltou a brilhar nesta sexta-feira (25) e já elevou as temperaturas no Estado. Como detalha o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve ser de tempo estável e termômetros, novamente, nas alturas. 
Nesta sexta-feira (25), o sol fica entre nuvens e pode chover de forma fraca no Norte Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva. A temperatura aumenta em todo o Estado e, na Grande Vitória, pode chegar aos 32ºC.
O sábado (26) vai consolidar a mudança nas condições do tempo. Em todo o Espírito Santo, a previsão é de sol sem expectativa de chuva, com as temperaturas em elevação. Na Grande Vitória, a temperatura máxima continua na casa dos 32ºC. 
Por fim, o domingo (27) segue com o tempo estável e também não há possibilidade de chuva no Estado. A temperatura segue em elevação e pode chegar aos 34ºC na Grande Vitória. 

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