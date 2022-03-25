Fotos: depois de dias de chuva, sol volta a brilhar no ES; veja previsão

Sextou com sol na Grande Vitória

Nesta sexta-feira (25), o sol fica entre nuvens e pode chover de forma fraca no Norte Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva. A temperatura aumenta em todo o Estado e, na Grande Vitória, pode chegar aos 32ºC.

O sábado (26) vai consolidar a mudança nas condições do tempo. Em todo o Espírito Santo, a previsão é de sol sem expectativa de chuva, com as temperaturas em elevação. Na Grande Vitória, a temperatura máxima continua na casa dos 32ºC.