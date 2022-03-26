Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Previsão do tempo

Vitória foi 5ª capital mais quente e calor deve continuar no ES

Na última sexta (25), Capital capixaba atingiu 32,7 °C, segundo o Instituto Climatempo. Grande Vitória pode atingir 34 °C neste domingo (27), mas Sul do ES deve registrar a maior temperatura

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:59
Vitória registrou 32,7 °C e foi a quinta capital mais quente do país na última sexta-feira (25), ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), 37 °C; Boa Vista (RR), 35,1°C; Cuiabá (MT), 34,2°C; e Belém (PA) 33,1°C – segundo informações do Instituto Climatempo, com base em indicadores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão de meteorologistas é de que o calor deve permanecer assim nos próximos dias, com temperaturas acima dos 30 °C.
Neste domingo (27), a Grande Vitória pode registrar até 34 °C. O sol brilha com mais intensidade no Sul do Espírito Santo, onde a máxima chega a 37 °C. A Região Noroeste não fica muito atrás: por lá, a temperatura máxima deve atingir 36° C. Não há expectativa de chuva.
Sexta-feira (24) de sol na Grande Vitória
Grande Vitória e outras regiões do Estado devem ter tempo aberto até segunda-feira (28), pelo menos Crédito: Fernando Madeira
O tempo vai continuar firme na próxima segunda-feira (28) em todo o território do Estado, com o predomínio do sol. Não devem ocorrer mudanças nas temperaturas, e não há previsão de chuva. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

CHOVEU MENOS NO VERÃO

De acordo com o Climatempo, com informações do Inmet, Vitória registrou 208,4 mm no verão, quando a média normal é de 417,8 mm. Isso quer dizer que a capital capixaba teve quase 50% de chuva a menos do que a média normal durante a estação mais quente do ano. 
*Em relação aos registros das temperaturas no país, o Inmet informou que não tem dados de algumas capitais
Vitória foi 5ª capital mais quente e calor deve continuar no ES

Veja Também

Fiscais apreendem 500 metros de redes de pesca ilegais em Vitória

Verão teve quase 50% menos chuva que a média para a época em Vitória

Qual a ligação do Mestre Álvaro, Mochuara e da Ilha da Trindade com vulcões?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo Incaper Inmet Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES
Imagem de destaque
Imóveis herdados sem acordo entre famílias: o que pode destravar a venda?
Vítima foi agredida ao tentar prestar socorro após colidir com o animal que participava de uma comitiva às margens da rodovia
Polícia prende segundo suspeito de agredir idoso que atropelou cavalo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados