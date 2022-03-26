Vitória registrou 32,7 °C e foi a quinta capital mais quente do país na última sexta-feira (25), ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), 37 °C; Boa Vista (RR), 35,1°C; Cuiabá (MT), 34,2°C; e Belém (PA) 33,1°C – segundo informações do Instituto Climatempo, com base em indicadores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão de meteorologistas é de que o calor deve permanecer assim nos próximos dias, com temperaturas acima dos 30 °C.
Neste domingo (27), a Grande Vitória pode registrar até 34 °C. O sol brilha com mais intensidade no Sul do Espírito Santo, onde a máxima chega a 37 °C. A Região Noroeste não fica muito atrás: por lá, a temperatura máxima deve atingir 36° C. Não há expectativa de chuva.
O tempo vai continuar firme na próxima segunda-feira (28) em todo o território do Estado, com o predomínio do sol. Não devem ocorrer mudanças nas temperaturas, e não há previsão de chuva. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
CHOVEU MENOS NO VERÃO
De acordo com o Climatempo, com informações do Inmet, Vitória registrou 208,4 mm no verão, quando a média normal é de 417,8 mm. Isso quer dizer que a capital capixaba teve quase 50% de chuva a menos do que a média normal durante a estação mais quente do ano.
*Em relação aos registros das temperaturas no país, o Inmet informou que não tem dados de algumas capitais
Vitória foi 5ª capital mais quente e calor deve continuar no ES