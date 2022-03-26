Fiscais apreendem 500 metros de redes de pesca ilegais em Vitória

Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Três redes de pesca ilegais com um total de 500 metros foram apreendidas na manhã deste sábado (26) em Vitória . A apreensão foi feita por agentes da Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e policiais ambientais na Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, região de manguezal da Capital.

Camarões e siris que estavam presos às redes foram devolvidos ao meio ambiente, segundo a Prefeitura de Vitória

Além da área de mangue, a operação integrada se estendeu, ainda, à Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas e à Baía de Vitória.

Pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.

Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental. Em todo o ano passado, a equipe de fiscalização da Semmam apreendeu o equivalente a 6 quilômetros de rede.

Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Segundo a PMV, só neste mês de março, mais de 1000 metros de rede já foram apreendidos em Vitória.

"Vamos apertar o cerco ainda mais. Recentemente, deflagramos, ainda, a Operação Ilha, com foco nas proteção das ilhas Galheta de Dentro e de Fora, usadas para reprodução de espécies e onde está proibido o desembarque até outubro", destacou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.