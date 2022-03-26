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Meio ambiente

Fiscais apreendem 500 metros de redes de pesca ilegais em Vitória

Lei ambiental proíbe pesca com qualquer tipo de rede na Baía de Vitória e prevê pagamento de multa que pode chegar a até R$ 100 mil

Publicado em 26 de Março de 2022 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2022 às 15:41
Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória
Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Três redes de pesca ilegais com um total de 500 metros foram apreendidas na manhã deste sábado (26) em Vitória. A apreensão foi feita por agentes da Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e policiais ambientais na Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, região de manguezal da Capital.
Camarões e siris que estavam presos às redes foram devolvidos ao meio ambiente, segundo a Prefeitura de Vitória.
Além da área de mangue, a operação integrada se estendeu, ainda, à Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas e à Baía de Vitória.

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Pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.
Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental. Em todo o ano passado, a equipe de fiscalização da Semmam apreendeu o equivalente a 6 quilômetros de rede.
Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória
Três redes ilegais foram apreendidas em operação em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Segundo a PMV, só neste mês de março, mais de 1000 metros de rede já foram apreendidos em Vitória. 
"Vamos apertar o cerco ainda mais. Recentemente, deflagramos, ainda, a Operação Ilha, com foco nas proteção das ilhas Galheta de Dentro e de Fora, usadas para reprodução de espécies e onde está proibido o desembarque até outubro", destacou o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger.
* Com informações da PMV

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