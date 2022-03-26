Mutirões na Grande Vitória têm de consultas de graça a emissão de documentos

Em Vila Velha, a ação "Viva UVV" tem a participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Meio Ambiente. Os atendimentos vão até as 14h, na Universidade de Vila Velha, campus Boa Vista.

Já em Vitória, o evento acontece na Basílica de Santo Antônio, um dos cartões postais da cidade. Os serviços vão até às 17h e são ofertados pela Associação Cruz da Vida, formada por médicos e profissionais de saúde católicos. Os atendimentos serão por ordem de chegada, mediante triagem e limitados ao número de fichas disponíveis para cada especialidade. Confira os serviços ofertados em cada cidade: