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Neste sábado (26)

Mutirões na Grande Vitória têm de consultas de graça a emissão de documentos

Serviços jurídicos, estéticos e até adoção de animais estão entre os serviços oferecidos por universidade em Vila Velha, e por associação em Vitória
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2022 às 11:37

Publicado em 26 de Março de 2022 às 11:37

Dois mutirões com serviços gratuitos para a população estão sendo oferecidos neste sábado (26) em Vila Velha e Vitória. Há oportunidades para consultas com profissionais de especialidades médicas, como oftalmologista e dermatologia, além de emissão de documentos, auxílio jurídico e até adoção de animais.
Em Vila Velha, a ação "Viva UVV" tem a participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Meio Ambiente. Os atendimentos vão até as 14h, na Universidade de Vila Velha, campus Boa Vista.
Em Vila Velha, a ação social acontecerá na Universidade de Vila Velha (UVV), campus Boa Vista
Em Vila Velha, a ação social acontecerá na Universidade de Vila Velha (UVV), campus Boa Vista Crédito: Adessandro Reis
Já em Vitória, o evento acontece na Basílica de Santo Antônio, um dos cartões postais da cidade. Os serviços vão até às 17h e são ofertados pela Associação Cruz da Vida, formada por médicos e profissionais de saúde católicos. Os atendimentos serão por ordem de chegada, mediante triagem e limitados ao número de fichas disponíveis para cada especialidade. Confira os serviços ofertados em cada cidade:

MUTIRÃO EM VILA VELHA

Serviços: 
  • Cadastro para emissão de carteira de identidade; 
  • Adoção de animais; 
  • Exames e consultas médicas (oftalmologista, aferição de pressão arterial); 
  • Orientação jurídica; 
  • Serviços de nutrição e de estética; 
  • Atendimentos com equipes do Procon, Sine, Vila do Empreendedor e crédito; 
  • Serviços de atualização e inclusão do CadÚnico.
Local e horário: 
  • Universidade de Vila Velha (UVV), campus Boa Vista - Até as 14h

MUTIRÃO EM VITÓRIA

Serviços: 
  • Consultas com psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, psiquiatra, dermatologista, cardiologista, reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo, ginecologista e infectologista;
  • Exames de ultrassom.
Local: Basílica de Santo Antônio – Rua Ludovíco Pavone, s/n, em Santo Antônio, Vitória - Até as 17h

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