Mutirões na Grande Vitória têm de consultas de graça a emissão de documentos

Dois mutirões com serviços gratuitos para a população estão sendo oferecidos neste sábado (26) em Vila Velha e Vitória. Há oportunidades para consultas com profissionais de especialidades médicas, como oftalmologista e dermatologia, além de emissão de documentos, auxílio jurídico e até adoção de animais.
Em Vila Velha, a ação "Viva UVV" tem a participação das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Meio Ambiente. Os atendimentos vão até as 14h, na Universidade de Vila Velha, campus Boa Vista.
Já em Vitória, o evento acontece na Basílica de Santo Antônio, um dos cartões postais da cidade. Os serviços vão até às 17h e são ofertados pela Associação Cruz da Vida, formada por médicos e profissionais de saúde católicos. Os atendimentos serão por ordem de chegada, mediante triagem e limitados ao número de fichas disponíveis para cada especialidade. Confira os serviços ofertados em cada cidade:
MUTIRÃO EM VILA VELHA
Local e horário:
- Universidade de Vila Velha (UVV), campus Boa Vista - Até as 14h
MUTIRÃO EM VITÓRIA
Serviços:
- Consultas com psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, psiquiatra, dermatologista, cardiologista, reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo, ginecologista e infectologista;
- Exames de ultrassom.
Local: Basílica de Santo Antônio – Rua Ludovíco Pavone, s/n, em Santo Antônio, Vitória - Até as 17h