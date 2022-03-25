Engenheiro relata buscas de até 50 km por cachorro que sumiu em Vitória

O cãozinho Zeca junto ao tutor, Bruno Macedo Crédito: Arquivo Pessoal

Zeca, de um ano e nove meses, é um cãozinho muito peculiar, segundo o tutor dele. Até os três meses de vida, ele foi colocado outras vezes para adoção e devolvido duas vezes. Isso até encontrar o engenheiro Bruno Macedo, de 35 anos, com quem ele vivia no bairro Jardim da Penha, em Vitória , desde que era filhote. No entanto, desde a última segunda-feira (21), o pet fugiu e não voltou mais para casa. O desaparecimento do animalzinho viralizou nas redes sociais.

À reportagem de A Gazeta, Bruno narrou a fuga do filho de quatro patas. "Eu havia saído para trabalhar, deixei a janela aberta e estava ventando muito, com porta batendo. Zeca é muito assustado, o medo o deixa bem ligeiro. Ele deve ter tido o instinto de pular na marquise, já que encontrei a marca das patinhas lá e eu moro no primeiro andar. De lá, pulou no capô de um carro, na garagem do prédio, e deve ter caído no chão. Aparentemente, ele não se machucou”, disse.

Cãozinho foi flagrado por câmera de segurança do prédio de Jardim da Penha antes de fugir Crédito: Reprodução | Câmera de segurança

"Vimos as imagens das câmeras internas do prédio. Ele estava na garagem desde 13h e fugiu por volta de 14h, quando algum morador abriu o portão para sair com o carro. E ele saiu em uma 'velocidade de 100km/h', como é de costume dele. As pessoas tentaram pegar e não conseguiram, então ele foi em direção à pracinha de Jardim da Penha e segiu para a Praia de Camburi. Tem até vídeo dele entre os carros" Bruno Macedo - Engenheiro (tutor do Zeca)

Your browser does not support the video tag.

Após saber da fuga do cão, o engenheiro passou a receber relatos de conhecidos sobre por onde o animal pode ter passado. Segundo uma funcionária do pet shop frequentado pelo Zeca, ele teria sido visto na Avenida Saturnino Rangel Mauro (conhecida como Rua do Canal), em Jardim da Penha. Depois, foi também visto na Praia do Canto e em Barro Vermelho.

No dia seguinte, na terça-feira (22), o cachorrinho foi visto atravessando a Avenida Nossa Senhora da Penha, que é bastante movimentada. “Desde então, houve relatos de que também foi até a Leitão da Silva. Tenho rodado a cidade inteira, uns 40 ou 50 km por dia. À medida que vão aparecendo dicas, eu vou correndo”, acrescentou.

"CÃO MEDROSO", DIZ TUTOR

Segundo Bruno, notadamente Zeca é um cão medroso, que se assusta até quando alguém acende uma lâmpada em casa. Pelos mais próximos, recebe diversos apelidos: Zeca Pagodinho, Zeca Careca ou Zeca Baleiro. Mas o nome dele nem sempre foi esse. "Quando fui adotá-lo com a ONG, em setembro de 2020, o nome dele era George Harrison, um dos músicos da banda inglesa Beatles. Mas nunca pensei que ele tivesse cara desse nome. Por ser pagodeiro, coloquei Zeca mesmo e achei que combinou”, explicou.

Cãozinho Zeca fugiu em Jardim da Penha Crédito: Arquivo Pessoal

Inicialmente, o pequeno companheiro morou com o engenheiro e com a mãe, tendo ficado bastante apegado. “Depois fui morar com dois amigos e ele se deu muito bem. Mas sempre foi muito junto a mim, nunca foi ligado a outras pessoas, mais a outros cães. O medo deixa ele bem ligeiro, as pessoas vão fazer carinho e ele corre. Mas é muito dengoso e carinhoso. Adora um petisco e come a hora que quer. Faz muita falta”, finalizou.

Quem souber onde está o cachorrinho Zeca pode entrar em contato com Bruno, o tutor dele, pelo número 27 99963-5363.