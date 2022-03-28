Centro de Vitória é um patrimônio histórico esquecido

História abandonada no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Centro de Vitória , apesar de sua abundante história, é o retrato do abandono. Violento, sujo, mal iluminado, empanturrado de emaranhados de fios em postes, com praças decadentes e mato crescendo por toda parte, o que afugenta moradores, comerciantes, consumidores e turistas.

No ano passado, foram registrados no Centro de Vitória 221 assaltos a pessoa em via pública, 104 furtos em estabelecimentos comerciais, 45 roubos em transporte coletivo e 38 roubos em estabelecimentos comerciais. Uma tragédia!

Os moradores, comerciantes e frequentadores do Centro não aquentam mais as promessas dos políticos e os estudos protelatórios em busca do que fazer. O que anseiam é que as autoridades desçam do palanque e tomem atitudes concretas para transformar o centro histórico da Capital em um polo dinâmico da economia capixaba. Um local atraente e alegre para moradores, consumidores e turistas, como em tantas cidades no mundo.

Todos já sabem que o Centro precisa de investimentos na infraestrutura do Porto, na Vila Rubim e no Mercado da Capixaba, transformando-os nos impulsionadores da cultura e do turismo.

O Porto de Vitória deve se abrir para a cidade, e não dar as costas como é hoje. É preciso garantir o lado da responsabilidade social e ambiental. Os galpões do porto devem ser utilizados com finalidades culturais, gastronômicas e sociais. Deve contar com um espaço multiúso e ser renovado, para que se torne um lugar bonito e acessível aos visitantes, inclusive os que viajam em cruzeiros.

Em outros países, o porto é uma atração turística e um lugar de aprendizado e desenvolvimento. Em Vitória pode-se organizar visitas de estudantes para que entendam a relação do porto com a cidade e como os bens que consomem viajam ao redor do mundo até chegarem a nossa casa, por exemplo.

O Centro Histórico de Vitória não pode ficar para trás. É uma covardia não só com os moradores, mas com todos os capixabas.

Em um passado não muito distante, no final do Século XX, Vitória teve a capacidade de pensar e efetivamente fazer seu futuro. Depois disso, as lideranças que vieram foram incapazes de colocar em marcha um projeto de desenvolvimento para a cidade. Vitória perdeu o protagonismo e estagnou. Só ideias soltas, sem visão estratégica e sem concretude. E o Centro, consequentemente, fatalmente impactado.