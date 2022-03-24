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Cachoeiro

Bebê ganha nome de técnica de enfermagem após ajuda do Samu em parto no ES

A bebê, que nasceu na segunda (21) em Cachoeiro, recebeu o nome da técnica de enfermagem Andressa, que ajudou mãe e filha momentos depois do parto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mar 2022 às 13:54

Publicado em 24 de Março de 2022 às 13:54

Bebê ganha nome de técnica de enfermagem após ajuda do Samu em parto Crédito: Divulgação/ CIM
Uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu uma homenagem após uma gestante dar à luz na última segunda-feira (21). A bebê recebeu o nome da técnica de enfermagem Andressa, que ajudou mãe e filha logo após o parto.
Segundo informações do Consórcio Público Região Polo Sul, o caso foi no bairro Novo Parque. A mãe, que não teve o nome divulgado, entrou em trabalho de parto em casa e o Samu foi acionado. Mas quando os profissionais chegaram, a bebê já havia nascido.
Ao perguntar para a mãe qual seria o nome da menina, ela olhou para a identificação da técnica de enfermagem Andressa Teixeira Crescencio e disse: “Terá o seu nome, Andressa!”.
Os técnicos em enfermagem realizaram todos os cuidados, cortando o cordão umbilical, mantendo a temperatura, sinais vitais da mãe e do bebê e, depois, encaminharam as duas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, do bairro Sumaré.
Participaram ainda do atendimento o condutor socorrista Jonivaldo Almeida Sabino e o técnico de enfermagem Davy Garcia Gomes de Lima.

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