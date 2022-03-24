Bebê ganha nome de técnica de enfermagem após ajuda do Samu em parto no ES

Uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu uma homenagem após uma gestante dar à luz na última segunda-feira (21). A bebê recebeu o nome da técnica de enfermagem Andressa, que ajudou mãe e filha logo após o parto.
Segundo informações do Consórcio Público Região Polo Sul, o caso foi no bairro Novo Parque. A mãe, que não teve o nome divulgado, entrou em trabalho de parto em casa e o Samu foi acionado. Mas quando os profissionais chegaram, a bebê já havia nascido.
Ao perguntar para a mãe qual seria o nome da menina, ela olhou para a identificação da técnica de enfermagem Andressa Teixeira Crescencio e disse: “Terá o seu nome, Andressa!”.
Os técnicos em enfermagem realizaram todos os cuidados, cortando o cordão umbilical, mantendo a temperatura, sinais vitais da mãe e do bebê e, depois, encaminharam as duas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, do bairro Sumaré.
Participaram ainda do atendimento o condutor socorrista Jonivaldo Almeida Sabino e o técnico de enfermagem Davy Garcia Gomes de Lima.