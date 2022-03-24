Bebê ganha nome de técnica de enfermagem após ajuda do Samu em parto no ES

Bebê ganha nome de técnica de enfermagem após ajuda do Samu em parto Crédito: Divulgação/ CIM

Segundo informações do Consórcio Público Região Polo Sul, o caso foi no bairro Novo Parque. A mãe, que não teve o nome divulgado, entrou em trabalho de parto em casa e o Samu foi acionado. Mas quando os profissionais chegaram, a bebê já havia nascido.

Ao perguntar para a mãe qual seria o nome da menina, ela olhou para a identificação da técnica de enfermagem Andressa Teixeira Crescencio e disse: “Terá o seu nome, Andressa!”.

Os técnicos em enfermagem realizaram todos os cuidados, cortando o cordão umbilical, mantendo a temperatura, sinais vitais da mãe e do bebê e, depois, encaminharam as duas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, do bairro Sumaré.