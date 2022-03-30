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Início de abril terá chuva e temperaturas em queda no ES

O outono apresenta diminuição no regime de chuvas, mas, para o Espírito Santo, a previsão é de que o início do mês de abril seja chuvoso

Publicado em 30 de Março de 2022 às 06:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mar 2022 às 06:46
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Início de abril terá chuva no ES e temperaturas em ligeira queda Crédito: Vitor Jubini
O início de abril deve começar chuvoso no Espírito Santo, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).  O órgão, inclusive, evidenciou que o tempo pode mudar já a partir da metade desta semana, devido à chegada de uma frente fria na Região Sul do Brasil que deve avançar até a Região Sudeste. 
O outono, considerado uma estação de transição, apresenta diminuição no regime de chuvas ao longo da estação. A meteorologista Marlene Leal ressalta, todavia, que para o Espírito Santo a previsão é de chuva no início do mês.
A previsão vale principalmente para as regiões Metropolitana e Serrana, onde os acumulados de chuva variam de 130,5 mm a 113,4 mm e 113, 0 mm a 102,0 mm, respectivamente.

TEMPERATURAS EM QUEDA

Durante o outono, as temperaturas máximas e mínimas apresentam ligeiro declínio. Para a Região Metropolitana, a temperatura média das máximas deve variar de 29,0ºC a 30,0ºC e, na Região Serrana, de 23,6ºC a 28,5ºC.
Na Grande Vitória, a temperatura média das mínimas varia de 21,1ºC a 22,1ºC e, nas serras capixabas, de 16,4ºC a 18,3ºC.
“As condições para o início de abril de 2022, de acordo os sistemas atuantes no momento mostram mais chuvas na Região do Caparaó, Central-Sul e Sudoeste-Serrana. Considerando a Região Sudeste do Brasil, as chuvas nos próximos dias deverão ser mais fortes no Rio de Janeiro, Sul de Minas e Litoral de São Paulo, devido ao avanço de um sistema frontal”, explica Marlene.
Início de abril terá chuva e temperaturas em queda no ES

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