Início de abril terá chuva e temperaturas em queda no ES

Início de abril terá chuva no ES e temperaturas em ligeira queda Crédito: Vitor Jubini

O outono, considerado uma estação de transição, apresenta diminuição no regime de chuvas ao longo da estação. A meteorologista Marlene Leal ressalta, todavia, que para o Espírito Santo a previsão é de chuva no início do mês.

A previsão vale principalmente para as regiões Metropolitana e Serrana, onde os acumulados de chuva variam de 130,5 mm a 113,4 mm e 113, 0 mm a 102,0 mm, respectivamente.

TEMPERATURAS EM QUEDA

Durante o outono, as temperaturas máximas e mínimas apresentam ligeiro declínio. Para a Região Metropolitana, a temperatura média das máximas deve variar de 29,0ºC a 30,0ºC e, na Região Serrana, de 23,6ºC a 28,5ºC.

Na Grande Vitória, a temperatura média das mínimas varia de 21,1ºC a 22,1ºC e, nas serras capixabas, de 16,4ºC a 18,3ºC.

“As condições para o início de abril de 2022, de acordo os sistemas atuantes no momento mostram mais chuvas na Região do Caparaó, Central-Sul e Sudoeste-Serrana. Considerando a Região Sudeste do Brasil, as chuvas nos próximos dias deverão ser mais fortes no Rio de Janeiro, Sul de Minas e Litoral de São Paulo, devido ao avanço de um sistema frontal”, explica Marlene.