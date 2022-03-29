A segunda metade da semana no Espírito Santo pode ter mudanças de tempo e de temperatura devido à chegada de uma frente fria com forte intensidade à Região Sul do Brasil nesta quarta-feira (30). A partir de quinta-feira (31), a massa de ar deve avançar pela Região Sudeste, provocando chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Uma forte massa de ar frio provoca queda acentuada nas temperaturas no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (31), ela deve avançar pelas demais áreas da Região Sul, parte da Região Centro-Oeste e pelo Estado de São Paulo.
Na manhã desta terça-feira (29), o Inmet emitiu dois alertas meteorológicos para o Estado: um de tempestade e outro de chuva intensa. Os avisos são para as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo, válidos até as 10h desta quarta-feira (30).
A quarta-feira deve ser de sol e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, nas regiões Norte e na Grande Vitória. O sol predomina e não há previsão de chuva nas outras áreas do Estado, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Em Vitória, a temperatura varia entre 24 °C e 33 °C.
A chegada da frente fria é uma das principais características do outono, estação que começou no último dia 20. Há previsão de queda na temperatura e menor volume de chuvas durante o período.
Nova frente fria no Sudeste deve causar chuva intensa nos próximos dias