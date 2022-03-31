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Até sexta-feira (1º)

Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

Segundo avisos do Inmet, pode chover até 100 mm/dia, e ventos podem atingir 100 km/h. Alertas são válidos até as 10h desta sexta-feira (1°)

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:11

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:11
A transição entre março e abril pode ser com chuva em parte do Espírito Santo. Cidades das regiões Sul e Serrana receberam alertas de chuvas intensas, válidos até as 10h desta sexta-feira (31). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta amarelo — de menor gravidade — abrange 27 municípios, e o de cor laranja — de maior gravidade — afeta 28 cidades. Avisos indicam que as chuvas podem chegar a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h.
Instruções:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Regiões Sul e Serrana recebem alertas de chuvas intensas
Regiões Sul e Serrana recebem alertas de chuvas intensas Crédito: Reprodução Inmet

ALERTA AMARELO PARA 27 CIDADES DA REGIÃO SERRANA

Entre as cidades da Região Serrana, algumas delas no litoral, o alerta é da cor amarela. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou chegar a 50 mm em um dia. Os ventos variam entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Brejetuba
  5. Castelo
  6. Conceição do Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Domingos Martins
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Guarapari
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Itarana
  18. Iúna
  19. Laranja da Terra
  20. Marechal Floriano
  21. Muniz Freire
  22. Piúma
  23. Santa Leopoldina
  24. Santa Maria de Jetibá
  25. Vargem Alta
  26. Venda Nova do Imigrante
  27. Viana

MAIS CHUVA E VENTOS FORTES NO SUL DO ES

São 28 cidades citadas no alerta laranja do Inmet. A chuva varia entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem alcançar 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante

INCAPER PREVÊ SOL ENTRE NUVENS, MAS SEM CHUVA

Apesar dos alertas emitidos pelo Inmet, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) não prevê chuva em todas as cidades da região. Nesta sexta-feira (1º), por exemplo, não há indicação de chuva nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.
  • Sexta-feira (1º): Dia começa com sol entre nuvens, em todas as regiões, com chuva rápida em alguns momentos do dia, na metade norte do Estado. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todas as regiões.
  • Sábado (2): com sol entre algumas nuvens, em todo o Estado, devido a passagem de uma frente fria pelo mar. Chove rápido em alguns momentos do dia, no litoral Norte e Grande Vitória. Nas demais regiões, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva.
Previsão do Incaper para os próximos dois dias
Previsão do Incaper para os próximos dois dias Crédito: Reprodução Incaper

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