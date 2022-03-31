Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

Entre as cidades da Região Serrana, algumas delas no litoral, o alerta é da cor amarela. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou chegar a 50 mm em um dia. Os ventos variam entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas