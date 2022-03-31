Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

A transição entre março e abril pode ser com chuva em parte do Espírito Santo. Cidades das regiões Sul e Serrana receberam alertas de chuvas intensas, válidos até as 10h desta sexta-feira (31). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta amarelo — de menor gravidade — abrange 27 municípios, e o de cor laranja — de maior gravidade — afeta 28 cidades. Avisos indicam que as chuvas podem chegar a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 100 km/h.
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ALERTA AMARELO PARA 27 CIDADES DA REGIÃO SERRANA
Entre as cidades da Região Serrana, algumas delas no litoral, o alerta é da cor amarela. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou chegar a 50 mm em um dia. Os ventos variam entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Brejetuba
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
MAIS CHUVA E VENTOS FORTES NO SUL DO ES
São 28 cidades citadas no alerta laranja do Inmet. A chuva varia entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem alcançar 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
INCAPER PREVÊ SOL ENTRE NUVENS, MAS SEM CHUVA
Apesar dos alertas emitidos pelo Inmet, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) não prevê chuva em todas as cidades da região. Nesta sexta-feira (1º), por exemplo, não há indicação de chuva nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.
- Sexta-feira (1º): Dia começa com sol entre nuvens, em todas as regiões, com chuva rápida em alguns momentos do dia, na metade norte do Estado. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todas as regiões.
- Sábado (2): com sol entre algumas nuvens, em todo o Estado, devido a passagem de uma frente fria pelo mar. Chove rápido em alguns momentos do dia, no litoral Norte e Grande Vitória. Nas demais regiões, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva.