Chuva e rajadas de vento causam estragos em Muniz Freire

No final da tarde desta terça-feira (29), a chuva, acompanhada de rajadas de vento, causou estragos no distrito de Itaici, zona rural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, telhas de uma escola foram arrancadas e parte de uma residência desabou. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil do município.
A forte ventania arrancou telhas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Costa, o que não afetou o funcionamento das aulas nesta quarta-feira (30).
Parte de uma residência desabou e outras 11 casas tiveram telhados arrancados parcialmente. De acordo com a prefeitura, a família que morava na residência que desabou foi encaminhada para a casa de parentes. Também houve registro de queda de árvores.
Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire
Na terça e também nesta quarta-feira (30), o município informou que a Defesa Civil, com equipes das secretarias de Obras e Assistência Social, está fazendo a limpeza das ruas e cortes das árvores. As famílias prejudicadas estão sendo cadastradas para ajuda do município. O telefone para acionar a Defesa Civil em Muniz Freire é (28) 99917- 2899.