Chuva e rajadas de vento causam estragos em Muniz Freire

Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ PMMF

No final da tarde desta terça-feira (29), a chuva, acompanhada de rajadas de vento, causou estragos no distrito de Itaici, zona rural de Muniz Freire , no Sul do Espírito Santo . Segundo a prefeitura, telhas de uma escola foram arrancadas e parte de uma residência desabou. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil do município.

A forte ventania arrancou telhas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Costa, o que não afetou o funcionamento das aulas nesta quarta-feira (30).

Parte de uma residência desabou e outras 11 casas tiveram telhados arrancados parcialmente. De acordo com a prefeitura, a família que morava na residência que desabou foi encaminhada para a casa de parentes. Também houve registro de queda de árvores.

Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire