Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízos

Chuva e rajadas de vento causam estragos em Muniz Freire

No final da tarde desta terça-feira (29), vento forte arrancou telhas de uma escola e parte de uma residência desabou no interior do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2022 às 12:28

Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:28

Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire
Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ PMMF
No final da tarde desta terça-feira (29), a chuva, acompanhada de rajadas de vento, causou estragos no distrito de Itaici, zona rural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, telhas de uma escola foram arrancadas e parte de uma residência desabou. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil do município.
A forte ventania arrancou telhas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Costa, o que não afetou o funcionamento das aulas nesta quarta-feira (30).
Parte de uma residência desabou e outras 11 casas tiveram telhados arrancados parcialmente. De acordo com a prefeitura, a família que morava na residência que desabou foi encaminhada para a casa de parentes. Também houve registro de queda de árvores.

Chuva e rajadas de vento provocam estragos em Muniz Freire

Na terça e também nesta quarta-feira (30), o município informou que a Defesa Civil, com equipes das secretarias de Obras e Assistência Social, está fazendo a limpeza das ruas e cortes das árvores. As famílias prejudicadas estão sendo cadastradas para ajuda do município. O telefone para acionar a Defesa Civil em Muniz Freire é (28) 99917- 2899.

Veja Também

Vídeo: cadela é resgatada por bombeiros em alto de pedra no ES

Cidade do ES é condenada na Justiça por criança ser mordida em creche

Início de abril terá chuva e temperaturas em queda no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva defesa civil Muniz Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados