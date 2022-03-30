Vídeo: cadela é resgatada por bombeiros em alto de pedra no ES

Cadela é resgatada por bombeiros em área de mata no Caparaó

Um vídeo divulgado pelos militares (início da matéria) mostra a cachorrinha já nos braços do soldado Lucas Carvalho. Atuaram no salvamento, segundo a corporação, sargento Júlio, cabo Nunes e o soldado Farlley, que estava de folga e se voluntariou para ajudar na ocorrência.