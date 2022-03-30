Vídeo: cadela é resgatada por bombeiros em alto de pedra no ES

O Corpo de Bombeiros fez um resgate de uma cadela em uma área de difícil acesso após a dona do animal pedir ajuda aos militares, na tarde desta terça-feira (29), no distrito de São Miguel do Caparaó, no município de Guaçuí. O animal estava em uma pedra e foi preciso fazer uma escalada para alcançá-lo.
Segundo os militares, a cachorrinha estava perdida há aproximadamente três dias. Ao encontrar a dona, os bombeiros foram até o local indicado. A pequena cadela foi localizada presa no alto de uma pedra no meio da mata, por volta de 13h30. Em seguida, os bombeiros criaram uma via de acesso para a descida segura e realizaram uma escalada para ter acesso ao animal e realizar o resgate.
Um vídeo divulgado pelos militares (início da matéria) mostra a cachorrinha já nos braços do soldado Lucas Carvalho. Atuaram no salvamento, segundo a corporação, sargento Júlio, cabo Nunes e o soldado Farlley, que estava de folga e se voluntariou para ajudar na ocorrência.