Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três dias desaparecida

Vídeo: cadela é resgatada por bombeiros em alto de pedra no ES

Ação foi realizada na tarde desta terça-feira (29). Os militares criaram uma via de acesso segura e realizaram uma escalada para ter acesso ao animal
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:20

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:20

O Corpo de Bombeiros fez um resgate de uma cadela em uma área de difícil acesso após a dona do animal pedir ajuda aos militares, na tarde desta terça-feira (29), no distrito de São Miguel do Caparaó, no município de Guaçuí. O animal estava em uma pedra e foi preciso fazer uma escalada para alcançá-lo. 
Segundo os militares, a cachorrinha estava perdida há aproximadamente três dias. Ao encontrar a dona, os bombeiros foram até o local indicado. A pequena cadela foi localizada presa no alto de uma pedra no meio da mata, por volta de 13h30. Em seguida, os bombeiros criaram uma via de acesso para a descida segura e realizaram uma escalada para ter acesso ao animal e realizar o resgate.
Cadela é resgatada por bombeiros em área de mata no Caparaó
Cadela é resgatada por bombeiros em área de mata no Caparaó Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um vídeo divulgado pelos militares (início da matéria) mostra a cachorrinha já nos braços do soldado Lucas Carvalho. Atuaram no salvamento, segundo a corporação, sargento Júlio, cabo Nunes e o soldado Farlley, que estava de folga e se voluntariou para ajudar na ocorrência.

Veja Também

Após ser afastado por problemas cardíacos, Natan retoma treinos no Bragantino

"Landscapers": ótima série da HBO traz olhar único para crime real

Nova frente fria no Sudeste deve causar chuva intensa nos próximos dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cachorro Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados