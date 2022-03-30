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Após ser afastado por problemas cardíacos, Natan retoma treinos no Bragantino

Zagueiro capixaba foi afastado no dia 20 de março, mas anunciou hoje em suas redes sociais que já está de volta à ativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 21:24

Publicado em 29 de Março de 2022 às 21:24

Natan está de volta à rotina de treinos no Bragantino
Natan está de volta à rotina de treinos no Bragantino Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O susto já passou. O capixaba Natan, atleta do Bragantino, informou nesta terça-feira (29) em suas redes sociais que já está de volta à rotina de treinos de sua equipe. O zagueiro foi afastado das atividades do clube no dia 20 de março, após a equipe médica constatar uma alteração dos exames cardíacos, mas em nova bateria de testes ficou confirmado que a alteração não impede ou atrapalha o desempenho.
A previsão inicial era que Natan ficasse fora por atá 60 dias, mas o próprio zagueiro tranquilizou os torcedores do Massa Bruta ao relatar que já está bem. "Tô de volta! Eu sempre tive certeza que papai do céu nunca me deixaria na mão. Obrigado por tantas mensagens de carinho, de força e de respeito. Tô muito mais forte do que antes. Coração vibrando de amor e muita vontade de seguir escrevendo minha história. Vamos que vamos".

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Na avaliação inicial, feita no início do ano, o zagueiro apresentou uma pequena alteração cardíaca que, segundo os médicos, é comum em atletas de alta performance. Naquele momento, Natan foi liberado com avaliações periódicas para o corpo médico entender a condição fisiológica do atleta. 
Entretanto, em reavaliação feita no dia 15 de março os resultados demonstraram uma nova alteração nos exames do atleta, diferente da anterior, o que preocupou a equipe médica do Bragantino "Essa alteração nos preocupou um pouco mais. Por isso, decidimos afastar o atleta para fazer toda a investigação nos próximos dias", afirmou na ocasião o médico Thiago Miyasato, do Red Bull Bragantino. Porém, mais uma vez o atleta voltou rápido às atividades. 
Na quarta-feira (06), Natan já estará à disposição para o próximo jogo do Bragantino. E não é qualquer jogo. Trata-se da estreia da equipe na Libertadores contra o Nacional-URU.

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