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Natan: de Nova Almeida para a conquista do Brasileirão com o Flamengo

Em sua primeira temporada como profissional, o zagueiro capixaba mostrou seu talento, marcou gol e ajudou seu time a levantar a taça

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

26 fev 2021 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Em seu primeiro ano como profissional, Natan já conquistou o Brasileirão
Em seu primeiro ano como profissional, Natan já conquistou o Brasileirão Crédito: Instagram/Reprodução
Há jornadas que só o futebol é capaz de realizar. Em meio às situações mais inesperadas pode surgir uma oportunidade dessas que não aparecem todos os dias, mas que oferece a chance de um jogador mostrar tudo que o levou até ali. A temporada 2020/2021 do futebol brasileiro trouxe esse carrossel de emoções para a vida do zagueiro capixaba Natan, que estreou pelo Flamengo em uma circunstância atípica, deu conta do recado e ajudou seu time a se tornar octacampeão brasileiro. 
Na noite desta quinta-feira (25), que estará para sempre em sua memória, o jovem jogador de 20 anos conquistou seu primeiro título como profissional. A derrota para o São Paulo apenas deu contornos de dramaticidade ao tão sonhado grito de campeão, que pode ser entoado assim que o duelo entre Internacional e Corinthians terminou empatado. Nas redes sociais, o capixaba comemorou a conquista e agradeceu a Deus. “Obrigado, meu Deus. Campeão brasileiro 2020. Mais um sonho realizado. Meu Deus você é demais”, postou em seu perfil oficial no Twitter.

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TRAJETÓRIA DE NATAN

Natan deu seus primeiros passo no futebol na Escolinha da Aert. Ao se destacar ele depois passou pelo Porto Vitória e pelo Rio Branco, no futebol capixaba. Com boas atuações, o zagueiro deixou o Espírito Santo pela primeira vez. Foi atuar pela Ponte Preta, em Campinas-SP.
Natan
Antes de passar pelo Flamengo, Natan atuou na Ponte Preta Crédito: Acervo Pessoal

DISPENSADO DA PONTE PRETA, NATAN PENSOU EM DESISTIR DO FUTEBOL

Na Ponte Preta, Natan viveu um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Após ser dispensado do equipe, o zagueiro até pensou em desistir do futebol. Mas encontrou no apoio da família a força para continuar. "Eu sempre falei com ele. 'Meu filho, você tem talento e seu sonho não vai acabar. Tudo tem o tempo de Deus, e vai chegar. Pode acreditar", foi o que ele ouviu de sua mão Eliane da C0nceição Francisco Bernardo de Souza”, na época.
E ela estava certa. Pouco tempo depois surgiu uma oportunidade de testes no Flamengo e Natan, que até então atuava como lateral-esquerdo, se destacou como zagueiro e começou a escrever sua história na nova posição.

TÍTULOS NAS CATEGORIAS DE BASE DO FLAMENGO

Data: 01/12/2019 - ES - Cariacica - Final do Campeonato Brasileiro Sub 20, entre Palmeiras e Flamengo. O time Rubro Negro sagrou-se campeão, vencendo por 3 x 0, no Kleber Andrade - Editoria: Esportes - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 01/12/2019 - ES - Cariacica - Final do Campeonato Brasileiro Sub 20, entre Palmeiras e Flamengo. O time Rubro Negro sagrou-se campeão, vencendo por 3 x 0, no Kleber Andrade - Editoria: Esportes - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Nas categorias de base do Flamengo, Natan empilhou taças desde o sub-17. Conquistas nacionais e internacionais já estão no currículo do zagueiro capixabas. Entre os títulos mais marcantes, certamente está o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2019, que teve a final disputada no Kleber Andrade, em Cariacica. Ele levantou a taça no “quintal de casa” e sob os olhares da família e dos amigos.  
O destaque nas categorias de base sempre deixou a diretoria rubro-negra atenta ao jogado, que sempre demonstrou muito potencial para ser aproveitado no time principal. 

OPORTUNIDADE NO PROFISSIONAL

O capixaba Natan, que atua no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20
Em goleada sobre o Corinthians, Natan marcou seu primeiro gol como profissional Crédito: Daniel Vorley/AGif
Na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisou recorrer a vários jogadores so sub-20 para enfrentar o Palmeiras. O clube passou por um surto de Covid-19, que infectou muitos jogadores do elenco e só seria capaz de atuar com a ajuda dos jogadores mais novos. O jogo, que aconteceu no dia 27 de setembro, marcou a estreia de Natan no profissional. Titular na partida, mostrou muita personalidade com uma atuação bem segura.
A partir dali, Natan ganhou a confiança do técnico catalão Domènec Torrent e não saiu mais do elenco principal. Disputou Libertadores, alternou partidas como titular e reserva, mas sempre esteve relacionado para os jogos. De quebra, ainda marcou seu primeiro gol como profissional na goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians.

NOVO CONTRATO E TÍTULO

Natan - Flamengo
Em boa fase no Flamengo, Natan renovou seu vínculo com o clube até dezembro de 2024 Crédito: Flamengo/Divulgação
No dia 07 de outubro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do zagueiro capixaba. O novo vínculo se estende até dezembro de 2024. Foi a prova que o futebol do jogador agrada ao clube que o vê como mais uma joia do Ninho do Urubu.
Com a chegada de Rogério Ceni, Natan permaneceu no elenco, mas passou a ter menos tempo dentro de campo. Nada que desanimasse o capixaba. Sempre que entra, cumpre o seu papel muito bem durante os jogos. E toda essa luta foi recompensada na noite desta quinta-feira (25) com a conquista do Campeonato Brasileiro, seu primeiro título como profissional. Certamente, o primeiro de muitos.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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