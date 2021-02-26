Festa Rubro-Negra! Flamengo é octacampeão brasileiro

O Flamengo é octacampeão brasileiro. Na noite desta quinta-feira (25), o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo por 2 a 1, mas dessa vez isso pouco importou. Como o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians, o título ficou com o time carioca. Festa rubro-negra em pleno Morumbi.
Luciano e Pablo marcaram os gols do São Paulo, e Bruno Henrique anotou para o Flamengo. O Rubro-Negro termina o Brasileirão com 71 pontos. Segundo colocado, o Inter chegou a 70 pontos. O Fla conquista o principal campeonato do país pelo segundo ano consecutivo e esse elenco comandado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol vai consolidando esse time na história.
O JOGO
A partida começou com o Flamengo dominando as ações. O time comandado por Rogerio Ceni encaixou seu ritmo de jogo e passou a manter a posse de bola, mas sem tanta efetividade. O trio formado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foi o responsável pelas principais investidas ofensivas, mas nada que oferecesse perigo à meta do goleiro Tiago Volpi.
O São Paulo ficou recuado na maior parte do tempo, mas foi certeiro quando foi ao ataque. Já no fim do primeiro tempo, Daniel Alves levantou bola na área. A defesa rubro-negra afastou, mas Everton Ribeiro fez dura falta em Tchê Tchê na entrada da área. Luciano bateu com força para abrir o placar para o Tricolor.
No início do segundo tempo, o Flamengo pressionou o São Paulo desde que a bola rolou. E deu certo. Aos cinco minutos, Arrascaeta cobrou escanteio, Gustavo Henrique escorou e Bruno Henrique cabeceou para empatar o jogo em 1 a 1. Mas o Tricolor não demorou em retomar a dianteira do placar. Aos 13 minutos, o goleiro rubro-negro saiu jogando errado, Daniel Alves ficou com a bola e colocou Pablo na cara do gol para estufar as redes e fazer 2 a 1 para o São Paulo.
Após o balde de água fria, o Flamengo voltou a pressionar, mas não conseguiu nem chegar ao empate. Mas lá em Porto Alegre também deu tudo certo para o Rubro-Negro, já que o Corinthians segurou a pressão do Inter. Tudo que o Fla precisava. Festa do time de Rogerio Ceni.