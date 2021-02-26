Pôster: Flamengo é octacampeão do Campeonato Brasileiro

Com uma reta final de campeonato irrepreensível, o Flamengo foi deixando seus adversários para trás e conquistou o octacampeonato brasileiro mesmo perdendo para o São Paulo na noite desta quinta-feira (25). Festa Rubro-Negra no Morumbi e da torcida espalhada por todo o país. Não perca o pôster para recordar esse título. É só clicar e baixar.