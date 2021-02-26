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Festa Rubro-Negra

Pôster: Flamengo é octacampeão do Campeonato Brasileiro

Rubro-Negro perdeu para o São Paulo no Morumbi, mas garantiu o campeonato com o empate do Internacional no Beira-Rio. Confira a foto oficial

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2021 às 23:40
Flamengo
Flamengo octacampeão brasileiro Crédito: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo
Com uma reta final de campeonato irrepreensível, o Flamengo foi deixando seus adversários para trás e conquistou o octacampeonato brasileiro mesmo perdendo para o São Paulo na noite desta quinta-feira (25). Festa Rubro-Negra no Morumbi e da torcida espalhada por todo o país. Não perca o pôster para recordar esse título. É só clicar e baixar. 
Clique e baixe o pôster do Flamengo Campeão Brasileiro 2020 (PDF)

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Correção

26/02/2021 - 7:58
Uma versão anterior da matéria informava, erroneamente, que o Flamengo tinha vencido o São Paulo no Morumbi e, assim, conquistado o Brasileirão. A informação foi corrigida.
este vídeo pode te interessar

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