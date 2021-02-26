Bares de Vitória respeitam decreto e não atraem multidões durante jogo

Mesas estavam distantes e alguns torcedores sentados assistiram o primeiro tempo do jogo entre o Flamengo x São Paulo Crédito: Fernando Madeira

O Campeonato Brasileiro chegou à última rodada nesta quinta-feira (25) e a disputa acirrada, com Flamengo e Internacional tendo chances de levantar a taça, trouxe uma preocupação com a possibilidade de aglomerações em meio à pandemia do coronavírus , principalmente em bares, por conta do jogo e de uma possível comemoração.

A reportagem percorreu bairros como o Centro da Cidade, a Praia do Canto e Jardim da Penha, na noite desta quinta-feira (25), e verificou que bares e estabelecimentos comerciais do tipo respeitaram as medidas de segurança e higiene. O distanciamento entre as mesas foi mantido e frascos de álcool em gel eram vistos em todas as mesas.

Na Capital , a Guarda Municipal atuou para tentar inibir as aglomerações. Na Rua da Lama, em Jardim da Penha, onde os bares respeitaram os protocolos de saúde e fecharam as portas às 22h, o agente Amorim explicou que o principal foco da guarda é evitar que os veículos permaneçam na rua de forma irregular, principalmente após o fechamento dos bares.

O agente pontuou também que mais equipes da Guarda Municipal realizaram essa fiscalização durante a noite desta quinta-feira em outros pontos da cidade onde havia a possibilidade de aglomerações.

Jogo entre o Flamengo x São Paulo não atrai muitos torcedores para os bares de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Nós estamos também com equipe na Praia do Canto e no Centro, para diminuir a quantidade de gente na rua. Hoje é um dia atípico, jogo do Flamengo, a gente sabe como funciona, as pessoas querem ir para a Rua da Lama, que é o point, e para a Praia do Canto, o foco é esse", comentou.

Equipes de fiscalização da Prefeitura de Vitória também estiveram na Rua da Lama. Eles preferiram não gravar entrevista, mas explicaram à reportagem de A Gazeta que a medida principal era impedir que vendedores ambulantes ficassem nas ruas após as 22h, já que, segundo a equipe, esses vendedores promovem aglomerações mesmo após o fechamento dos bares.

Bares na Rua da Lama, em Vitória, respeitaram decreto de fechamento às 22h Crédito: Fernando Madeira

A presença dos ambulantes, inclusive, é motivo de reclamação do dono de um estabelecimento comercial na Rua da Lama. O homem, que preferiu não ser identificado, explicou que os bares, em sua maioria, respeitam o decreto, mas que os frequentadores não e, assim, a presença de ambulantes atrai as pessoas para o meio da rua, onde são registradas as aglomerações.