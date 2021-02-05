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Clássico

Rivalidade? Existe um abismo entre Flamengo e Vasco

Cruz-Maltino pouco ofereceu risco ao Rubro-Negro, que chegou a 17 jogos de invencibilidade no confronto. O Vasco não vence o clássico há quase cinco anos e rivalidade esfria a cada dia que passa

Públicado em 

05 fev 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno Henrique
Bruno Henrique marcou o centésimo gol de sua carreira e o sétimo sobre o Vasco, pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Palco do Clássico dos Milhões na noite desta quinta-feira (04), o Maracanã não presenciou nada além do esperado. A vitória do Flamengo sobre o Vasco por um protocolar 2 a 0 não evidenciou o tamanho do abismo entre os clubes, mas a postura e o futebol das equipes dentro de campo revelou muito sobre o momento em que cada um vive no Campeonato Brasileiro, e principalmente da rivalidade que esfria a cada dia que passa.
O time Rubro-Negro chegou a 17 jogos de invencibilidade sobre o Cruz-Maltino, que bateu o Fla pela última vez em abril de 2016. São quase cinco anos sem vencer o clássico. Um cenário absurdo para um confronto tão tradicional. Poderia destacar aqui  muitas razões para isso, principalmente com relação a gestão e investimento. Se o Vasco não se movimentar para reerguer-se como instituição, a tendência é a distância para o rival, se é que ainda podemos chamar assim, aumentar ainda mais. Mas desta vez, vou me ater ao jogo.

ATAQUE CONTRA DEFESA

Firme na luta pelo título nacional, o Flamengo se impôs sobre o Vasco com boa dose de tranquilidade. O primeiro tempo foi um jogo praticamente de ataque contra defesa. O Rubro-Negro encurralou o time cruz-maltino e só não abriu o placar logo no início porque esbarrou, mais uma vez, na falta de tranquilidade para definir. Muito bem postada, a defesa armada por Luxemburgo também conseguiu se virar bem, mas isso até os 47 minutos, quando Leo Matos cometeu pênalti em Bruno Henrique. Gabigol bateu com categoria para abrir o placar.
Nos poucos momentos que teve a bola, o Vasco foi inoperante na primeira etapa. Limitava-se a devolver a bola ao adversário. E foi essa realidade que o time tentou mudar no segundo tempo. Com muitas substituições, o cruz-maltino se lançou mais ao ataque, mas acabou esbarrando em suas próprias limitações. É muito simples: falta qualidade ao elenco. Problema grave e que vai demorar a ser resolvido. Do outro lado, um time que mesmo longe de viver seus melhores dias, ainda consegue ser muito eficiente. Bruno Henrique acertou uma linda cabeçada para selar a vitória rubro-negra.

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O resultado eleva o moral e também deixa o time comandado por Rogério Ceni a dois pontos do líder Internacional. O Flamengo está muito vivo na briga pelo título, principalmente porque ainda tem o confronto direto contra o Colorado na penúltima rodada do campeonato, em pleno Maracanã. É permitido sonhar no Ninho do Urubu.
Já ao Vasco resta a agonia da luta contra um fantasma que é um velho conhecido dos torcedores. A equipe ainda só depende de suas forças para se livrar da degola, porém pode ver sua situação se complicar nestas últimas rodadas. O vascaíno pode esperar fortes emoções nos próximos quatro jogos.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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