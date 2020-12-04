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Futebol pobre

Adeus à ilusão da Sul-Americana devolve o Vasco à dura realidade

Time cruz-maltino não se classificou porque é ruim e foi incapaz de superar uma equipe que também é limitada. Resta agora lutar contra o rebaixamento no Brasileirão

Públicado em 

04 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ribamar perdeu gols inacreditáveis na partida contra o Defesa y Justicia
Ribamar perdeu gols inacreditáveis na partida contra o Defesa y Justicia Crédito: Alexandre Durão/Agência O Globo
A terrível temporada do Vasco ganhou mais um capítulo tenebroso em 2020. O Cruz-Maltino foi eliminado da Sul-Americana ao perder para o Defensa y Justicia por 1 a 0, em São Januário, na noite desta quinta-feira (03). Porém, mais do que dar adeus à competição continental, a desclassificação teve contornos de dramaticidade em mais uma atuação abaixo da crítica.
Se a participação na Sul-Americana, onde o Vasco conseguiu alguns triunfos ao deixar adversários fraquíssimos para trás, servia até então como uma ilusão para o torcedor sonhar com uma remota possibilidade de título na temporada, a dura eliminação devolve o clube carioca a uma realidade cruel: a luta contra o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É só o que resta, e só o que importa.

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 Com a vantagem do empate sem gols, após a igualdade em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, o Vasco tinha pela frente um time inferior. Ainda assim, o Cruz-Maltino foi incapaz de vencer o jogo. O time comandado por Ricardo Sá Pinto abusou de perder gols. Ribamar desperdiçou três chances claras de balançar as redes, o que surpreende um total de zero pessoas. Seu companheiro de ataque, Gustavo Torres, também perdeu um gol inacreditável. Sem Cano em campo é praticamente impossível esse ataque fazer gols.
O efusivo técnico Ricardo Sá Pinto não se furtou ao direito de esbravejar com os jogadores à beira do gramado, mas tem uma parcela considerável na eliminação do Gigante da Colina. O Vasco sofreu o gol aos 11 minutos do segundo tempo, em falha do goleiro Lucão. O treinador português pecou ao não abrir mão do esquema com três zagueiros imediatamente. O fez apenas aos 31 minutos, quando colocou Tiago Reis no lugar do zagueiro Marcelo Alves.

VEJA O GOL QUE ELIMINOU O VASCO

Sá Pinto também demorou a colocar o time para a frente. As demais opções ofensivas, como Talles Magno, entraram em campo faltando apenas dez minutos para o jogo acabar. E Ribamar, permaneceu dentro de campo quase por quase todo o jogo mesmo vivendo uma noite para ser esquecida. Errou muito, o técnico vascaíno. 
Foi um jogo daqueles que se tivesse mais 30 minutos, a bola do Vasco não entraria. Ao fim da partida, derrotado e eliminado em seus domínios, um time visivelmente abatido. A moral está baixa e o psicológico está enfraquecido em um momento muito delicado, em que esse elenco precisa ter poder de reação. Na zona de rebaixamento do Brasileiro, e com uma sequência difícil pelo caminho, os próximos dias podem ser decisivos para o clube carioca. E o cenário não é nada esperançoso.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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