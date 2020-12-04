Adeus à ilusão da Sul-Americana devolve o Vasco à dura realidade

Ribamar perdeu gols inacreditáveis na partida contra o Defesa y Justicia Crédito: Alexandre Durão/Agência O Globo

Se a participação na Sul-Americana, onde o Vasco conseguiu alguns triunfos ao deixar adversários fraquíssimos para trás, servia até então como uma ilusão para o torcedor sonhar com uma remota possibilidade de título na temporada, a dura eliminação devolve o clube carioca a uma realidade cruel: a luta contra o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro . É só o que resta, e só o que importa.

Com a vantagem do empate sem gols, após a igualdade em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, o Vasco tinha pela frente um time inferior. Ainda assim, o Cruz-Maltino foi incapaz de vencer o jogo. O time comandado por Ricardo Sá Pinto abusou de perder gols. Ribamar desperdiçou três chances claras de balançar as redes, o que surpreende um total de zero pessoas. Seu companheiro de ataque, Gustavo Torres, também perdeu um gol inacreditável. Sem Cano em campo é praticamente impossível esse ataque fazer gols.

O efusivo técnico Ricardo Sá Pinto não se furtou ao direito de esbravejar com os jogadores à beira do gramado, mas tem uma parcela considerável na eliminação do Gigante da Colina. O Vasco sofreu o gol aos 11 minutos do segundo tempo, em falha do goleiro Lucão. O treinador português pecou ao não abrir mão do esquema com três zagueiros imediatamente. O fez apenas aos 31 minutos, quando colocou Tiago Reis no lugar do zagueiro Marcelo Alves.

VEJA O GOL QUE ELIMINOU O VASCO

Sá Pinto também demorou a colocar o time para a frente. As demais opções ofensivas, como Talles Magno, entraram em campo faltando apenas dez minutos para o jogo acabar. E Ribamar, permaneceu dentro de campo quase por quase todo o jogo mesmo vivendo uma noite para ser esquecida. Errou muito, o técnico vascaíno.