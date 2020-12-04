Vasco perde para o Defensa y Justicia e dá adeus à Sul-Americana

O Vasco teve chances. Chances. Chances e mais chances. Somente Ribamar perdeu quatro. Por vezes faltou força, noutras precisão. Mas o goleiro Lucão também falhou no gol do Defensa y Justicia (ARG) e o técnico Ricardo Sá Pinto demorou para fazer alterações que poderiam pressionar mais quando o time precisava da vitória. Não teve jeito. Na noite desta quinta-feira (03), o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 e está fora da Copa Sul-Americana.
Quando o cronômetro marcava seis minutos, Neto se enrolou na saída de bola e Larralde quase gerou perigo. Aos 11, foi Benítez quem gerou chance real. Ribamar recebeu o lançamento na cara do gol, mas chutou para fora. Aos 24, Castan testou para garante defesa de Unsaín. Aos 27, também em jogada aérea, Lucão saiu mal, mas o Defensa y Justicia não aproveitou.
Aos três minutos da segunda etapa, Hachen fez boa jogada, Lucão segurou. No minuto seguinte, Neto Borges deixou Torres na cara do gol, mas o chute foi para fora. O mesmo Hachen, que entrou após o intervalo, aproveitou lance bizarro para abrir o placar, aos 11 minutos. Após cruzamento baixo pela direita, Marcelo Alves tentou cortar, mas a bola foi para cima. Caiu em cima do travessão, Lucão falhou e a bola sobrou para o jogador do time argentino.
Aos 15, Ribamar recebeu pela esquerda, arrancou e chutou... para fora. E três minutos depois, agora de cabeça, o centroavante perdeu mais uma. O tempo foi passando, Ricardo Sá Pinto demorou a substituir, mas Yago Pikachu teve uma chance, aos 31, quando Tiago Reis entrou. A bola saiu fraca e Unsaín pegou.
Na reta final, Neto Borges perdeu uma chance e Ribamar furou - FUROU - uma chance na marca do pênalti. Torres também teve chance, mas cabeceou sem força. Já na pressão final, nos acréscimos, Juninho fez a bola tirar tinta trave direita do goleiro e Neto Borges não conseguiu dar força na finalização. Não tinha jeito. Vasco eliminado.