Vasco piora em momento delicado e fantasma do rebaixamento bate à porta

Ribamar até marcou o gol do Vasco na partida, mas foi pouco Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF

O elenco comandado por Sá Pinto não é maravilhoso, mas também não era para estar entre os quatro piores do Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos, em 22 jogos disputados, e na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento da competição, o fantasma da degola já assombra a Colina. Há quatro jogos sem vencer (3 no Brasileiro e 1 na Sul-Americana), o Vasco piora em um momento muito delicado, e justamente agora terá pela frente Grêmio, Fluminense e Santos na sequência da competição nacional. Se não reagir urgentemente, o mês de dezembro pode ser trágico.

A defesa, que parecia ajustada sob o comando de Sá Pinto, entrou em pane. Nem mesmo Leandro Castán atuou bem. O capitão cruz-maltino falhou em lances capitais e não conseguiu parar o ataque rival. O ataque apresentou mais do mesmo. Sem Cano não há esperança. Reforço no meio da temporada, o colombiano Gustavo Torres é muito limitado, mal consegue dominar a bola.

A criação no meio-campo praticamente não existe. Com Benítez voltando após se livrar do coronavírus e atuando por poucos minutos, além de Léo Gil em noite muito ruim, nada deu certo. O setor seguiu muito carente de criatividade. O Vasco abusou das bolas aéreas, na grande maioria das vezes como um recurso para jogar a bola para a área e ver o que acontecia. Repertório muito pobre. Tanto que o solitário gol vascaíno saiu em cobrança de pênalti.

O Vasco teve 68% de posse de bola na partida, mas não soube o que fazer em campo. Foram 12 finalizações, sendo apenas 4 na direção do gol. Do outro lado do gramado, um Ceará que se aproveitou disso. Dois gols do Vozão surgiram em bolas recuperadas e contragolpes fatais.