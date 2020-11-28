Mike Tyson volta aos ringues e revive madrugadas mágicas dos anos 80 e 90

Mike Tyson está de volta aos ringues depois de 15 anos Crédito: Instagram/Reprodução

Um presente para os fãs do boxe. Nada menos do que isso é esperado no evento que acontece na noite deste sábado (28), no Staples Center, em Los Angeles. Simplesmente porque Mike Tyson estará de volta ao ringue. Depois de 15 anos afastado dos combates, a lenda do boxe vai calçar as luvas para enfrentar Roy Jones Jr. Uma luta que traz com ela a nostalgia de quem acompanhou o astro americano nas madrugadas dos anos 80 e 90, quando ele amassava os rivais. Quem aí segurou o sono esperando uma grande luta, que acabou em poucos segundos após um massacre? Não foram poucas vezes que isso aconteceu, né!?

Aos 54 anos, Tyson traz em sua bagagem um cartel digno de sua fama. Em 58 lutas foram 50 vitórias, sendo 44 por nocaute. É claro que no ringue não veremos mais aquela vitalidade, mas sim um ex-atleta, que chegou a perder 42 kg em cinco meses para entrar em forma e ter condições de lutar. Mike também não é mais aquele polêmico lutador, que chegou a ser suspenso ao morder a orelha de Evander Holyfield, em 1997. A idade chegou e talvez a sensatez também.

“Eu não faço ideia de como vai ser. Eu só vou subir ali e ver o que vai acontecer. Vai ser divertido. Eu sou um lutador, ele é um lutador. Vamos trocar alguns socos e ver o que vai acontecer. Eu estou me esforçando como todos. Nós aprendemos com nossos erros. Estamos nesse mundo tomando pancadas da vida, como todos. Luto pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Eles são a força maior que me move até aqui. Eu nunca achei que viveria tanto, eu não me levava a sério naquela época”, declarou Tyson em entrevista coletiva.

O lutador que sempre conviveu com o estrelato e com as polêmicas de uma conturbada vida fora do ringue, quer apenas a fazer o que mais gosta: lutar. Estar no lugar onde dedicou boa parte de sua vida e onde construiu o que se tornou. Vamos ver como vem o ex-campeão mundial dos peso-pesados para mais uma noite que entrará para a história, independentemente do resultado dentro do ringue.

ADVERSÁRIO DURO NA QUEDA

Roy Jones Jr promete fazer frente a Mike Tyson Crédito: Instagram/Reprodução

Um dos fatores que fazem com que a luta seja bem interessante é o fato de que do outro lado do ringue estará um rival que possui ótimas credenciais. Roy Jones Jr. não está no confronto apenas para fazer figuração. Aos 51 anos, o capitão gancho fez sua última luta em 2018. Teoricamente tem mais ritmo do que Tyson. Sem contar sua longa experiência e técnica afiada de quem foi campeão mundial em quatro categorias do boxe.

"Eu quero começar cedo, descobrir o meu caminho para atacá-lo, para que ele saiba que eu estou ali. Ele é muito perigoso, sempre. É um dos meus maiores desafios da vida, e é agora. Ter sucesso, para mim, será me apresentar bem", destacou em entrevista coletiva.

CRIME E POLÊMICAS LONGE DOS RINGUES