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Boxe

Mike Tyson volta aos ringues e revive madrugadas mágicas dos anos 80 e 90

Aos 54 anos, astro do boxe mundial vai encarar Roy Jones Jr. em Los Angeles e promete divertir os fãs

Públicado em 

28 nov 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Mike Tyson está de volta aos ringues depois de 15 anos
Mike Tyson está de volta aos ringues depois de 15 anos Crédito: Instagram/Reprodução
Um presente para os fãs do boxe. Nada menos do que isso é esperado no evento que acontece na noite deste sábado (28), no Staples Center, em Los Angeles. Simplesmente porque Mike Tyson estará de volta ao ringue. Depois de 15 anos afastado dos combates, a lenda do boxe vai calçar as luvas para enfrentar Roy Jones Jr. Uma luta que traz com ela a nostalgia de quem acompanhou o astro americano nas madrugadas dos anos 80 e 90, quando ele amassava os rivais. Quem aí segurou o sono esperando uma grande luta, que acabou em poucos segundos após um massacre? Não foram poucas vezes que isso aconteceu, né!?
Aos 54 anos, Tyson traz em sua bagagem um cartel digno de sua fama. Em 58 lutas foram 50 vitórias, sendo 44 por nocaute. É claro que no ringue não veremos mais aquela vitalidade, mas sim um ex-atleta, que chegou a perder 42 kg em cinco meses para entrar em forma e ter condições de lutar. Mike também não é mais aquele polêmico lutador, que chegou a ser suspenso ao morder a orelha de Evander Holyfield, em 1997. A idade chegou e talvez a sensatez também.

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“Eu não faço ideia de como vai ser. Eu só vou subir ali e ver o que vai acontecer. Vai ser divertido. Eu sou um lutador, ele é um lutador. Vamos trocar alguns socos e ver o que vai acontecer. Eu estou me esforçando como todos. Nós aprendemos com nossos erros. Estamos nesse mundo tomando pancadas da vida, como todos. Luto pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Eles são a força maior que me move até aqui. Eu nunca achei que viveria tanto, eu não me levava a sério naquela época”, declarou Tyson em entrevista coletiva.
O lutador que sempre conviveu com o estrelato e com as polêmicas de uma conturbada vida fora do ringue, quer apenas a fazer o que mais gosta: lutar. Estar no lugar onde dedicou boa parte de sua vida e onde construiu o que se tornou. Vamos ver como vem o ex-campeão mundial dos peso-pesados para mais uma noite que entrará para a história, independentemente do resultado dentro do ringue.

ADVERSÁRIO DURO NA QUEDA 

Roy Jones Jr promete fazer frente a Mike Tyson
Roy Jones Jr promete fazer frente a Mike Tyson Crédito: Instagram/Reprodução
Um dos fatores que fazem com que a luta seja bem interessante é o fato de que do outro lado do ringue estará um rival que possui ótimas credenciais. Roy Jones Jr. não está no confronto apenas para fazer figuração. Aos 51 anos, o capitão gancho fez sua última luta em 2018. Teoricamente tem mais ritmo do que Tyson. Sem contar sua longa experiência e técnica afiada de quem foi campeão mundial em quatro categorias do boxe.
"Eu quero começar cedo, descobrir o meu caminho para atacá-lo, para que ele saiba que eu estou ali. Ele é muito perigoso, sempre. É um dos meus maiores desafios da vida, e é agora. Ter sucesso, para mim, será me apresentar bem", destacou em entrevista coletiva.

CRIME E POLÊMICAS LONGE DOS RINGUES

É preciso destacar que nem só de flores viveu a carreira de Mike Tyson. Longe das lutas, o norte-americano acumula crimes e polêmicas que também não podem ser esquecidas. Em 1992, o lutador foi condenado a cumprir seis anos de prisão por abusar sexualmente da miss Desiree Washington. Entretanto, Tyson Cumpriu apenas três anos e foi liberado por bom comportamento A famosa mordida em Evander Holyfield foi uma atitude completamente anti-desportiva, e custou caro: a desclassificação da luta e o banimento de competições por um ano. Sem contar outras várias passagens por agressões e porte de drogas. Momentos a se lamentar na trajetória do lutador.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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