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MMA

Adeus da lenda: Anderson Silva sobe ao octógono para último show no UFC

Um dos responsáveis por elevar o status mundial do MMA, o Spider encerra sua carreira em combate contra Uriah Hall e com a certeza de ter deixado legado no esporte

Públicado em 

31 out 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Anderson Silva é um dos maiores astros da história do MMA
Anderson Silva é um dos maiores astros da história do MMA Crédito: UFC/Divulgação
Quem gosta de esporte de uma forma geral vive um momento privilegiado da história. Em várias modalidades estamos vendo de perto alguns dos maiores atletas de todos os tempos. Mas toda carreira chega ao fim, e neste sábado (31), os amantes do MMA vão dar adeus a Anderson Silva, que aos 45 anos, subirá ao octógono pela última vez. Em sua despedida do esporte, o brasileiro vai encarar Uriah Hall, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Perder ou vencer se torna praticamente irrelevante nesse contexto. Será apenas mais um número em um cartel que acumula 34 vitórias e 10 derrotas. Anderson foi por anos a referência do MMA e principal arrebatador de fãs não só para o esporte, mas também para o UFC, que se tornou a maior franquia das artes marciais mistas no mundo.

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O legado do Spider passa por ser um dos precursores da modalidade, por ser especialistas em várias frentes e por ter sido um dos primeiros a entender o octógono como um palco que além do esporte oferece uma oportunidade de entretenimento ao público. Anderson usou sua técnica apurada para oferecer um show aos fãs.
Em todas os combates de Anderson Silva, o público esperava algo mais que uma simples luta. Uma exibição estava por vir. O pensamento sempre esteve em: “o que ele vai aprontar dessa vez?”. Por isso são inúmeras as lutas marcantes: o passeio sobre Forrest Griffin, a finalização sobre Chael Sonnen quando a derrota já era iminente e o inesquecível chute frontal que nocauteou Vitor Belfort.
Os últimos anos, recheados de lesões, derrotas e até uma suspensão por doping nem de longe lembram a trajetória do curitibano que encantou o mundo da luta com atuações memoráveis. Fato é que, como em qualquer esporte, a idade cobra alto. O desempenho físico não é mais o mesmo. Por isso a hora de parar.
Em entrevista ao site Combate, o Spider definiu o fim da sua carreira. “Vem alegria e, do mesmo jeito, vem a certeza que, de certa forma, é o fim de uma era que se foi. Muitas pessoas acham até um pouco prepotente falar dessa maneira, mas tenho que ser verdadeiro, então... Para mim é o fim de uma era”, afirmou. E é isso mesmo: o fim de uma era.
Anderson Silva chocou o mundo ao acertar um chute frontal que nocauteou Vitor Belfort
Anderson Silva chocou o mundo ao acertar um chute frontal que nocauteou Vitor Belfort Crédito: UFC/Divulgação

UFC HALL X SILVA

  • Quando: Sábado (31), em Las Vegas (EUA). Card Preliminar às 17h e Card Principal às 20h. 

  • Card Principal 
    Peso-médio: Uriah Hall x Anderson Silva
    Peso-pena: Bryce Mitchell x Andre Fili
    Peso-médio: Kevin Holland x Makhmud Muradov
    Peso-pesado: Maurice Greene x Greg Hardy 
    Peso-leve: Bobby Green x Thiago Moisés 

  • Card Preliminar 
    Peso-leve: Chris Gruetzemacher x Alexander Hernandez
    Peso-galo: Adrian Yanez x Victor Rodriguez
    Peso-médio: Sean Strickland x Jack Marshman
    Peso-meio-médio: Cole Williams x Jason Witt
    Peso-meio-pesado: Dustin Jacoby x Justin Ledet
    Peso-mosca: Cortney Casey x Priscila Pedrita
    Peso-galo: Miles Johns x Kevin Natividad

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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