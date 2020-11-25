Maradona: um deus acessível ao seu povo, e que foi intenso até o fim

Mardona conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986 Crédito: REUTERS/Gary Hershorn

Diego Armando Maradona, o maior jogador argentino de todos os tempos. Talvez, alguns tentarão encaixar Messi nessa equação como “o melhor”, mas Dieguito certamente é o maior. Ídolo dentro e fora de campo, elevado a deus para muitos, El Pibe de Oro se despediu da vida nesta quarta-feira (25), aos 60 anos . Na história, ficará o legado de um gênio dos gramados e também as polêmicas de uma vida complexa.

Não há quem não tenha se encantado com o futebol de Maradona. Poderia apostar que a primeira coisa que vem a cabeça das pessoas ao lembrar do craque é o gol histórico marcado contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, competição em que conduziu a Argentina ao título. A arrancada, a força, o controle de bola, os dribles e a finalização para o gol depois de todo esse espetáculo de lance. Um resumo das principais características do craque enquanto jogador.

Participação em quatro copas do mundo, peça fundamental na eliminação do Brasil na Copa de 1990, campeão italiano com o Napoli-ITA, onde se tornou ídolo, gol de mão, reverenciado pela torcida do Boca Juniors. Não faltam momentos marcantes na carreira de Maradona, entretanto, fora de campo há destaques, igualmente grandiosos, que o diferenciaram dos demais.

Maradona nunca fez questão de subir em um pedestal para ser idolatrado, mas ganhou status de deus e religião para muitos argentinos por conta disso. Sempre fez questão de ser povo, de estar no meio dos seus como um torcedor comum. Esbravejava nos gramados, gritava nas arquibancadas, dançava cúmbia e confraternizava sem pensar no que os outros iriam pensar. Viveu intensamente, e esteve sempre perto das pessoas.

LADO B

Há uma idolatria, mas também existe uma face que não é realmente das melhores. O envolvimento em polêmicas, o uso de cocaína e os exames positivos para doping mancham a trajetória do craque que poderia ser muito maior do que foi. Porém, Maradona, apesar de brilhante, foi jogador, mas não foi atleta. Se jogou sem olhar para trás em um mar de oportunidades que leva a um caminho contrário ao que prega o esporte.