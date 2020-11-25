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Luto no futebol

Leitores lamentam a morte de Diego Maradona

Ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira (25), em Buenos Aires, após sofrer parada cardiorrespiratória

Públicado em 

25 nov 2020 às 15:08

Colunista

O ex-jogador Maradona, hoje técnico Gimnasia y Esgrima La Plata
O ex-jogador Maradona era técnico do Gimnasia y Esgrima La Plata Crédito: Reprodução Twitter
A morte do ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona,  nesta quarta-feira (25), em Buenos Aires, comoveu instantaneamente os internautas nas redes sociais. Alguns julgaram a forma como ex-atleta levava a vida e culparam seu histórico com as drogas. Mas a grande maioria dos leitores lamentou profundamente a perda do ex-jogador. Carinhas triste, corações partidos e mensagens de "vá com Deus" e "Deus conforte a família" tomaram conta dos comentários.
Aos 60 anos, completados no mês passado, Maradona vinha trabalhando como técnico do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Ele faleceu depois de sofrer parada cardiorrespiratória. O ex-atleta havia deixado o hospital há duas semanas após ser internado para tratar hematoma no cérebro. Depois disso, o camisa 10 da Argentina foi levado para casa, na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, para terminar sua recuperação.

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Abaixo, confira alguns dos comentários deixados pelos leitores diante da morte do craque:
O que Maradona fez em campo foi incontestável, um dos melhores jogadores do mundo, doa a quem doer. O que fez de sua vida fora dos campos só cabia a ele. Descanse em paz, Diego Armando Maradona! (Kelsia Sátiro de Souza)
O que ele fez ou fazia, cabia a ele, o que nos importa é que ele fazia os torcedores felizes, vá em paz, e que Deus conforte toda a família agora, que este ano está sendo um baque para todos nós. (Maria Da Penha Tozi Pinapho)
Para quem está julgando Maradona pelo o que ele fazia de errado contra a própria vida, julgue pelo o que ele fez pelo futebol, fez uma nação inteira muito feliz e que tem muito orgulho e o trata como deus na Argentina. O mundo do futebol está em luto. Sentimentos a todos os familiares. (Fernando Pereira)
Mais uma estrela se apaga no futebol mundial, triste. (Ederson Matos)
2020... Ano para ser esquecido... Triste viu... (Douglas Nascimento)

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Morreu o maior jogador da história, admirado pelo carisma, alegria, foi um grande pai e um ídolo do futebol mundial! Mesmo com sua luta com os vícios, nunca perdeu a maestria. (Eduardo Martins)
Não cabe a ninguém julgá-lo como ser humano, sua trajetória esportiva é incontestável e é isso o que importa, foi e sempre será uma referência no futebol. (Lazaro Freire Guillén)
2020 devastador. (Dani Argôlo)
Grande perda, uma lenda do futebol. (Denise Zamborlini)
Tá difícil demais... pelo amor de Deus... tô atordoada. (Lorena Barcelos)

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Adiós, Dieguito. Obrigada pela viagem. Tê-lo visto jogar foi um dos grandes momentos do Futebol Mundial. Inesquecível 1986! (Lúcia Padilla Gatto)
2020 deixando um rastro de destruição!! (Evelyng Ribeiro)
Rei do futebol, luto eterno. (Vitor dos Santos)
Lamentável, O maior gênio do futebol, incomparável. (Jose Luiz Zopelari)

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Para quem gosta de futebol, nessa hora não há rivalidade! Vá com Deus,  Dieguito. (Ricardo Guimarães França)
Deu muito trabalho para o Brasil! Muito bom jogador! (Dilceia Aparecida Fantin)
Ícone do futebol, independente da vida que levava, pra mim o que vale é a alegria que ele trazia em campo. Vá em paz. (Liz Miranda)
Lenda para meu esporte, um craque da profissão e todos profissionais da área sentem nesse momento! (Romulo Alemão)

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