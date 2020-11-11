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Alta hospitalar

Após 'milagre', Maradona vai trocar hospital por clínica de reabilitação

O advogado do ex-jogador afirmou que o argentino deve ter alta nesta quarta (11), mas seguirá para uma clínica de reabilitação para se tratar de sua dependência de álcool e remédios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 16:27

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 16:27

O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
Matias Morla, advogado de Diego Armando Maradona, afirmou, nesta quarta-feira, na Clínica Olivos, em Buenos Aires, que o astro argentino deve ter alta nesta quarta-feira, mas seguirá para uma clínica de reabilitação para se tratar de sua dependência de álcool e remédios.
" A alta está marcada para esta quarta-feira. Diego está inteiro, querendo se reabilitar. O que é preciso agora é a união da família e estar rodeado de profissionais de saúde. Acredito que é um milagre que se tenha detectado esse derrame na cabeça, poderia ter lhe custado a vida", disse Morla, que revelou o plano dos médicos de mudar Maradona para uma casa em condomínio fechado localizado ao norte da capital argentina, perto de onde residem suas filhas mais velhas, Dalma e Giannina. Isso significa que pelo menos por enquanto Maradona não poderá retornar ao seu posto de treinador do Gimnasia La Plata.
O advogado destacou que seus parentes devem deixar de lado brigas entre si e com o próprio ex-jogador e que se refletem nas redes sociais. "Independentemente de ser Maradona, aqui a situação é clara: estar em paz com seus parentes e que eles se respeitem, que eles possam coordenar visitas, porque neste caso o Diego tem que reabilitar e para isso precisa de paz e unidade."
Segundo o neurocirurgião Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona, a combinação de bebidas alcoólicas e drogas psicotrópicas que o astro toma habitualmente desequilibrou seu corpo e determinou sua hospitalização no último dia 2. Uma tomografia computadorizada detectou um edema craniano, que na maioria dos casos é causado por uma queda.
O ex-astro do futebol sofreu ao longo da vida vários problemas com a saúde por causa em grande parte de seu vício em drogas, especialmente a cocaína. Após sua aposentadoria, ele estava à beira da morte em 2000 e 2004. Embora Maradona tenha parado de usar drogas, ele o fez à custa do tratamento

com várias drogas psicoativas que continua a tomar constantemente.

O capitão da seleção argentina campeã mundial de 1986, no México, permanecerá sob os cuidados de Luque e de uma equipe de psicólogos e psiquiatras.
Com 60 anos completados no último dia 30, Maradona foi internado na Clínica Ipensa, de La Plata, no dia 2, após se sentir mal e foi transferido para a Clínica Olivos.
Entre os possíveis fatores de risco para essa lesão estão a idade e o abuso de álcool. Na semana passada, Maradona mal comemorou o seu 60º aniversário porque já apresentava uma saúde debilitada.
Atual treinador do Gimnasia La Plata, o ex-jogador comia pouco, aparentava fraqueza e pouco participou da partida realizada também na sexta-feira entre o Gimnasia e o Patronato, pela Copa da Liga Profissional da Argentina. Maradona esteve presente somente nos 18 primeiros minutos e depois deixou o estádio.

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