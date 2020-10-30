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Eu vou sempre te aplaudir, diz Pelé no aniversário de Maradona

O tricampeão mundial com a seleção brasileira publicou uma mensagem de carinho para o argentino, acompanhada de uma foto dos dois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:58

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:58

Pelé
O jogador Pelé, o tricampeão mundial com a seleção brasileira publicou uma mensagem Crédito: Fifa/Divulgação
Nesta sexta-feira (30), dia em que Diego Armando Maradona completa 60 anos, o ídolo argentino recebeu uma homenagem de ninguém menos que Pelé, o seu grande rival nas discussões mundo afora pelo posto de maior jogador de futebol da história.
Em seu Instagram, o tricampeão mundial com a seleção brasileira publicou uma mensagem de carinho para o argentino, acompanhada de uma foto dos dois da época em que Maradona ainda atuava.

VEJA A PUBLICAÇÃO

"Meu grande amigo, Maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário!", publicou Pelé na rede social.
O aniversário da dupla está separado por apenas uma semana. No último dia 23, foi a vez de Pelé comemorar a chegada dos 80 anos de idade.
Na ocasião, o ídolo argentino também publicou uma foto da dupla nas redes sociais e desejou felicidades ao Rei do Futebol.
Diego Maradona está isolado em casa desde que seu guarda-costas recebeu diagnóstico de Covid-19. Dessa forma, o treinador provavelmente não estará em campo nesta sexta na estreia de sua equipe, o Gimnasia y Esgrima, no Campeonato Argentino, contra o Patronato, às 19h.

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