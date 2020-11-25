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Em luto

Morte de Maradona repercute entre políticos brasileiros

O maior jogador da história do futebol argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, segundo o jornal argentino 'Clarín'

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:58
O ex-jogador Maradona, hoje técnico Gimnasia y Esgrima La Plata
O ex-jogador Maradona, hoje técnico Gimnasia y Esgrima La Plata Crédito: Reprodução Twitter
Após o anúncio da morte do ex-jogador de futebol argentino Diego Maradona devido a uma parada cardiorespiratória, informada pelo jornal Clarín, parlamentares brasileiros foram às redes sociais lamentar o falecimento do ídolo argentino.
O senador e ex-jogador de futebol Romário (PODE-RJ) lamentou a morte do amigo. Romário e Maradona chegaram a disputar partidas de futebol em mais de uma ocasião. "Sua passagem pelo mundo levou muita felicidade ao seu país e encantou a todos nós. Nunca vou esquecer das risadas que demos juntos. Certamente, ele nunca foi um adversário. Me chamava de Chapolin e me tratava como irmão. Um menino, que se foi cedo demais. Meu abraço aos argentinos, à família. Que tristeza, vai com Deus, hermano!", comentou Romário no Twitter.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse receber o falecimento com tristeza. "Recebo com pesar mais uma triste notícia: a morte de Diego Maradona, maior jogador da história do futebol argentino e uma das maiores estrelas do esporte no mundo Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), publicou que lamentava a morte do atleta que "protagonizou momentos autenticamente imortais".
Na mesma linha, o governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande (PSB), publicou que "o mundo do futebol está de luto com a partida repentina de Maradona!". "Personalidade autêntica, figura marcante, contribuiu de forma efetiva para tornar o futebol uma paixão", completou.
Os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Renata Abreu (PODE-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP) também lamentaram a morte do jogador argentino. "Maradona foi um dos maiores talentos que já vi jogar, ao lado de Zico, Cruyff e de tantos outros artistas da bola. Todos sabem da minha paixão pelo futebol e minha admiração por Maradona sempre foi gigante. Marcou muitas gerações. Vai fazer falta. É um gênio que o mundo perde." disse Freixo.
"Morre o argentino Diego Maradona, um dos maiores jogadores de futebol mundial, que marcou gerações da bola com seu talento, dribles desconcertantes e gols magníficos. Aos familiares, amigos e fãs do craque da Argentina e do planeta, meus sentimentos", disse Renata. Orlando lamentou a morte dizendo que "o futebol ficará em luto por muito tempo".
O prefeito do Salvador, ACM Neto (Democratas), também foi às redes para comentar o caso, dizendo que "mesmo com toda rivalidade, os brasileiros apaixonados pelo esporte sabem reconhecer o talento desse craque que deixa seu nome marcado na história. Um abraço sincero em nossos hermanos."
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a morte do ex-jogador "deixa toda a Argentina e o futebol mundial de luto". "Vá em paz, campeão!", escreveu.
A notícia também foi lamentada pelo ex-presidente Lula. "Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latino-americana marcaram nossa época", escreveu Lula no Twitter. "No campo, foi um dos maiores adversários, talvez o maior, que a seleção brasileira já enfrentou. Fora da rivalidade esportiva, foi um grande amigo do Brasil. Só posso agradecer toda sua solidariedade com as causas populares e com o povo brasileiro. Maradona jamais será esquecido."

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