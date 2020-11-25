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Comoção nacional

Argentina decreta três dias de luto pela morte de Maradona

O presidente do país, Alberto Fernández e a vice-presidente, Cristina Kirchner, postaram fotos e mensagens em homenagem ao ex-jogador de futebol

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:34
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador de futebol argentino, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
O presidente Alberto Fernández decretou três dias de luto logo após ser confirmada a morte do ex-jogador Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira (25).
Fernández também postou uma foto dos dois abraçados e a mensagem: "Você nos levou ao mais alto do mundo. Você nos fez imensamente felizes. Você foi o maior de todos. Obrigada por ter existido, Diego. Vamos sentir sua falta o resto da vida".
A vice-presidente, Cristina Kirchner, publicou em suas redes sociais: "Muita tristeza, partiu um grande. Até sempre Diego, te queremos muito. Um abraço enorme a seus familiares e seres queridos."
Na televisão, Fernández lembrou as controvérsias da carreira do ex-jogador e disse que ele viveu como pôde.
"Diego vai ser um desses personagens que jamais morrem. Foi um homem imenso. Um argentino imenso. O que podemos recriminar nele? Nos encheu de glória e alegria", declarou.

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