Argentina decreta três dias de luto pela morte de Maradona

O ex-jogador de futebol argentino, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter

O presidente Alberto Fernández decretou três dias de luto logo após ser confirmada a morte do ex-jogador Diego Armando Maradona , nesta quarta-feira (25).

Fernández também postou uma foto dos dois abraçados e a mensagem: "Você nos levou ao mais alto do mundo. Você nos fez imensamente felizes. Você foi o maior de todos. Obrigada por ter existido, Diego. Vamos sentir sua falta o resto da vida".

A vice-presidente, Cristina Kirchner, publicou em suas redes sociais: "Muita tristeza, partiu um grande. Até sempre Diego, te queremos muito. Um abraço enorme a seus familiares e seres queridos."

Na televisão, Fernández lembrou as controvérsias da carreira do ex-jogador e disse que ele viveu como pôde.