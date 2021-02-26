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Diego destaca entrega do Flamengo: 'Título fala muito do caráter desse time'

O camisa 10 celebrou a conquista do Bi do Brasileirão, pelo Flamengo, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 23:48

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 23:48

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O meia Diego colocou mais um troféu em seu currículo nesta quinta-feira. Um dos capitães rubro-negros, o camisa 10 se reinventou no Flamengo, reassumiu papel de importância no time titular de Rogério Ceni e, ainda no gramado, o jogador celebrou a entrega dos jogadores e o feito alcançado pelo Flamengo.
- Tem que ser assim, Tem que ser com sofrimento. Entrega muito grande, jogamos no limite. Título muito merecido. Fala muito do caráter desse time. É um time vencedor. Flamengo foi bi na década de 80 e agora repetiu esse feito. Agora é comemorar - comentou Diego, um dos capitães do Fla, à TV Globo.

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