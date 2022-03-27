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Grupo se perde no Mestre Álvaro e helicóptero faz resgate na Serra

Imagens mostram oito pessoas aguardando a chegada da equipe dos Bombeiros na noite desse sábado (26); uma delas foi socorrida e levada para um hospital em Vitória
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2022 às 15:15

Publicado em 27 de Março de 2022 às 15:15

Bombeiros realizaram resgate no Mestre Álvaro na noite desse sábado (26)
Bombeiros realizaram resgate no Mestre Álvaro na noite desse sábado (26) Crédito: Bombeiros | Montagem A Gazeta
Um grupo precisou ser resgatado na noite desse sábado (27), após se perder durante uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra. Além das buscas por terra, o Corpo de Bombeiros contou com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).
Imagens recebidas por A Gazeta mostram militares realizando a subida íngreme do local, quando a região de mata já estava completamente escura. Pelo o que elas mostram, o grupo era composto por oito pessoas: dois homens adultos e seis jovens, sendo quatro moças e dois rapazes.
De acordo com informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, uma delas estava passando mal e ameaçando desmaiar. Por isso, precisou ser levada para um hospital particular em Vitória. O restante do grupo foi retirado do local de helicóptero. Outros detalhes não foram divulgados.

ÓTIMO PASSEIO, MAS É PRECISO CUIDADO

Considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, o Mestre Álvaro é destino de várias pessoas no turismo de natureza. No entanto, no final do ano passado, uma dupla também precisou ser resgatada. Cerca de cinco meses antes, resgates salvaram uma mulher que se machucou e quatro homens que se perderam.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o monte tem 833 metros de altitude e faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 3.470 hectares. Ele é tido como "o maior e mais representativo monumento natural e paisagístico da Serra".

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