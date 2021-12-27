O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta segunda-feira (27) para resgatar duas pessoas que se perderam no Mestre Álvaro, na Serra. Segundo a corporação, uma das vítimas estava com o joelho machucado e não conseguia se locomover. O ponto em que a dupla estava no monte era de difícil acesso, e uma aeronave foi acionada para ajudar no resgate.
Por volta das 17h45, o Corpo de Bombeiros informou que contou com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para realizar o resgate e que as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, o Mestre Álvaro é destino de várias pessoas no turismo de aventura. Em julho deste ano, uma mulher se machucou enquanto fazia trilha no local e precisou ser resgatada. Assim como quatro homens, cerca de dez dias depois.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o monte tem 833 metros de altitude e faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 3.470 hectares. Ele é tido como "o maior e mais representativo monumento natural e paisagístico da Serra".
Dupla fica perdida no Mestre Álvaro e resgate é acionado na Serra