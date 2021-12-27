Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Dupla fica perdida no Mestre Álvaro e resgate é acionado na Serra

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítimas foram levadas para um hospital em Vitória; helicóptero do Notaer atuou no socorro prestado nesta segunda-feira (27)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 dez 2021 às 15:57

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 15:57

Membros das ONGs Amigos do Mestre Àlvaro e Guardiões do Mestre Àlvaro, andando pelas trilhas do Mestre Àlvaro
Mestre Álvaro é uma grande elevação na Serra onde pessoas costumam fazer trilhas Crédito: Ricardo Medeiros
Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta segunda-feira (27) para resgatar duas pessoas que se perderam no Mestre Álvaro, na Serra. Segundo a corporação, uma das vítimas estava com o joelho machucado e não conseguia se locomover. O ponto em que a dupla estava no monte era de difícil acesso, e uma aeronave foi acionada para ajudar no resgate.
Por volta das 17h45, o Corpo de Bombeiros informou que contou com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para realizar o resgate e que as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, o Mestre Álvaro é destino de várias pessoas no turismo de aventura. Em julho deste ano, uma mulher se machucou enquanto fazia trilha no local e precisou ser resgatada. Assim como quatro homens, cerca de dez dias depois.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o monte tem 833 metros de altitude e faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 3.470 hectares. Ele é tido como "o maior e mais representativo monumento natural e paisagístico da Serra".
Dupla fica perdida no Mestre Álvaro e resgate é acionado na Serra

Veja Também

Jovens se perdem no Mestre Álvaro e são resgatados de helicóptero no ES

Mulher é resgatada no Mestre Álvaro após se machucar em trilha

Defesa Civil alerta para risco de queda de pedras em trilha no Mestre Álvaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Serra Mestre Álvaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados