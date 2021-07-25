Jovens se perdem no Mestre Álvaro e são resgatados de helicóptero no ES

Your browser does not support the video tag.

O grupo começou a subida próximo das 8h para tentar chegar ao topo da montanha. Por volta das 16h, porém, eles ficaram presos e ligaram para o Centro Integrado de Comunicação e Defesa Civil (Ciodes) pedindo socorro. Uma equipe do Notaer, que estava finalizando um transporte médico de Itaguaçu para Vitória, foi acionada.

A equipe manteve contato por telefone com os quatro homens, que chegaram a enviar uma foto para que fosse possível identificar em qual lado da montanha eles estavam. "A condição íngreme da região não permitiu uma aproximação da aeronave para embarque direto das pessoas, sendo preciso encontrar algum platô (área plana) por perto para pousar e montar o equipamento denominado cesto", disse o Notaer.