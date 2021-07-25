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Na Serra

Jovens se perdem no Mestre Álvaro e são resgatados de helicóptero no ES

Os quatro aventureiros ficaram presos próximo a uma encosta quando faziam uma trilha na montanha
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2021 às 19:39

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:39

Equipe do Notaer resgatou três pessoas que estavam presas no Mestre Álvaro, na Serra
Equipe do Notaer resgatou três pessoas que estavam presas no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação/Notaer
Quatro homens que estavam perdidos no Mestre Álvaro, na Serra, foram resgatados pela equipe do Núcleo Operacional de Transporte Aéreo (Noater) na tarde deste domingo (25). Segundo o Notaer, os quatro jovens, um de 25 anos, dois de 20 e um de 15 anos, ficaram presos próximo a uma encosta quando faziam uma trilha no local.
O grupo começou a subida próximo das 8h para tentar chegar ao topo da montanha. Por volta das 16h, porém, eles ficaram presos e ligaram para o Centro Integrado de Comunicação e Defesa Civil (Ciodes) pedindo socorro. Uma equipe do Notaer, que estava finalizando um transporte médico de Itaguaçu para Vitória, foi acionada.
A equipe manteve contato por telefone com os quatro homens, que chegaram a enviar uma foto para que fosse possível identificar em qual lado da montanha eles estavam. "A condição íngreme da região não permitiu uma aproximação da aeronave para embarque direto das pessoas, sendo preciso encontrar algum platô (área plana) por perto para pousar e montar o equipamento denominado cesto", disse o Notaer.
Nenhum dos quatro resgatados apresentava ferimentos e, por isso, não foi necessário acionar uma ambulância do Samu ou equipes do Corpo de Bombeiros. Eles foram levados até a base do próprio Samu, perto do Mestre Álvaro e às margens da Rodovia do Contorno, onde o atendimento foi finalizado.

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