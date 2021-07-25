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Acidente de trabalho

Trabalhador cai de empilhadeira e morre em usina de Itapemirim

Paulo Sérgio Cruz estava operando a máquina sozinho em um galpão e foi encontrado no chão, sem vida. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (25)

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 17:03

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jul 2021 às 17:03
Segundo testemunhas, o trabalhador estava sozinho em um galpão e já foi encontrado caído no chão, sem vida. O acidente foi na manhã deste domingo (25)
Trabalhador cai de empilhadeira e morre dentro de usina em Itapemirim Crédito: Reprodução
Um trabalhador morreu na manhã deste domingo (25), em uma usina que produz açúcar e etanol, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Paulo Sérgio Cruz estava operando uma empilhadeira em um galpão, de onde caiu e já foi encontrado sem vida.
Outro trabalhador, que não quis se identificar, contou que Paulo Sérgio estava sozinho no momento do acidente e, por isso, não se sabe o que provocou a queda. “ Ele subiu e foi engatar a empilhadeira nos “bags”, mas ninguém viu. Quando o 'cara' viu ele,  já estava no chão, já estava morto.”
Colegas do operário disseram que ele era conhecido como Sérgio Xulapa e morava na localidade de Palmital, também no interior de Itapemirim. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A empresa confirmou que houve um acidente fatal com um trabalhador das empilhadeiras e informou que a investigação sobre as circunstâncias não termina neste domingo (25). A usina disse ainda que está prestando assistência à família.

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