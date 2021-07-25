Acidente com dois caminhões deixa um morto e dois feridos na BR 259 no ES

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na noite deste sábado (24), em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo. A colisão envolvendo duas carretas foi na BR 259, na altura do km 14.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h30. Uma das carretas estava carregada com carvão e a outra, com cloro. Não houve derramamento de produtos na pista, mas a via ficou interditada por cerca de quatro horas.
Na tarde deste domingo (25), às 16h40, a PRF informou que a rodovia foi novamente interditada entre os quilômetros 14 e 16 para retirada de uma das carretas. Logo após as 17h30 o trânsito foi liberado.
As identidades das vítimas e a dinâmica do acidente não foram divulgadas.