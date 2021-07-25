Vídeo: carro desce Terceira Ponte de ré e na contramão

Um carro ficou sem combustível na Terceira Ponte e desceu parte da estrutura de ré e na contramão, no sentido Vila Velha. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (25).
Em um vídeo é possível ver o carro, cujo motorista pretendia voltar para Vila Velha sem passar pela praça do pedágio, movendo-se de ré e colocando outros motoristas em risco. O registro foi feito pela internauta Isabela Nadai, que estava no Morro do Moreno.
Procurada, a Rodosol informou que, ao identificar a manobra, acionou a polícia, o veículo foi parado e removido. Confira a resposta na íntegra:
“A RodoSol informa que, ao identificar a manobra irregular na Terceira Ponte, por volta das 12h30 deste domingo, acionou a polícia. Após o veículo parado, a concessionária fez a remoção. O veículo estava sem combustível”.