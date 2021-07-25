Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espetáculo no mar

Vitória vira capital brasileira de turismo de observação de baleias. Veja vídeo

Entre junho e novembro, as baleias jubarte migram até a costa do Espírito Santo e da Bahia em busca de águas mais quentes para se reproduzirem e podem ser vistas no mar de Vitória

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 13:52

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

25 jul 2021 às 13:52
A temporada de observação das baleias jubarte já começou em Vitória. Entre junho e novembro, época em que os animais viajam até as águas quentes para se reproduzir, a Capital do Espírito Santo se torna, também, a capital do turismo de observação de baleias.
Vitória é a única capital do país a ter um espaço dedicado às baleias jubartes. Localizado na Praça do Papa, o Espaço Baleia Jubarte conta com réplicas, ossadas e informações sobre a espécie. É lá o ponto de embarque para os cruzeiros turísticos para quem deseja ver de perto as baleias.
Após uma viagem de cerca de 40 minutos, saindo de terra firme, já é possível avistar não só baleias, como golfinhos que também habitam o mar de Vitória. Os passeios em agências especializadas no turismo de observação no Espírito Santo variam de R$ 280 a R$ 300.
Já a visita ao Espaço Baleia Jubarte, mantido pelo Instituto Baleia Jubarte em parceria com a Prefeitura de Vitória, custa R$ 5 a inteira ou R$ 2,50 a meia entrada. O funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 16h. Para mais informações sobre visitas e as agências especializadas nas viagens de observação, basta entrar em contato com o instituto no telefone (27) 3022-6691.

Baleias jubarte no mar de Vitória

Veja Também

Ave em extinção é devolvida à natureza no ES após 15 dias de cuidados

Capivara morre após ser atropelada na Dante Michelini, em Vitória

Espetáculo no mar: baleias dão show para turistas no litoral do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Vitória (ES) Baleia Jubarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados