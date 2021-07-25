Vitória vira capital brasileira de turismo de observação de baleias. Veja vídeo

Your browser does not support the video tag.

A temporada de observação das baleias jubarte já começou em Vitória . Entre junho e novembro, época em que os animais viajam até as águas quentes para se reproduzir, a Capital do Espírito Santo se torna, também, a capital do turismo de observação de baleias.

Vitória é a única capital do país a ter um espaço dedicado às baleias jubartes. Localizado na Praça do Papa, o Espaço Baleia Jubarte conta com réplicas, ossadas e informações sobre a espécie. É lá o ponto de embarque para os cruzeiros turísticos para quem deseja ver de perto as baleias.

Após uma viagem de cerca de 40 minutos, saindo de terra firme, já é possível avistar não só baleias, como golfinhos que também habitam o mar de Vitória. Os passeios em agências especializadas no turismo de observação no Espírito Santo variam de R$ 280 a R$ 300.

Já a visita ao Espaço Baleia Jubarte, mantido pelo Instituto Baleia Jubarte em parceria com a Prefeitura de Vitória, custa R$ 5 a inteira ou R$ 2,50 a meia entrada. O funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 16h. Para mais informações sobre visitas e as agências especializadas nas viagens de observação, basta entrar em contato com o instituto no telefone (27) 3022-6691.