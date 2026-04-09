Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

O Porto Vitória voltou a ser derrotado na Copa Verde 2026. Na noite desta quarta-feira, o time capixaba foi até o estádio Jonas Duarte, em Goiás, e perdeu por 2 a 0 para o Anápolis, no jogo da terceira rodada do Grupo B do Centro-Oeste.
Com a derrota, o Porto Vitória segue com três pontos ganhos e cai para a quarta colocação da chave. O Anápolis, com a vitória, chega aos seis pontos e sobe para a vice-liderança. Lembrando que apenas os dois melhores classificados, após cinco rodadas, avançam para o mata-mata.
A Copa Verde prossegue no próximo meio de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Anápols visita o Gama, no Bezerrão. Mais tarde, às 20h, o Porto Vitória enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal.