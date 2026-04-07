Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão

Real Noroeste perde na estreia da Série D Crédito: Reprodução/Metrópoles

Assim como a dupla Rio Branco e Vitória, o Real Noroeste também estreou com derrota no Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite desta segunda-feira, no jogo de encerramento da primeira rodada do Grupo 12, o time capixaba perdeu por 1 a 0 para Democrata GV, no estádio Mammoud Abbas, em Governador Valadares. O Realzão atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do volante Fernando.

Com o resultado, o Democrata GV soma três pontos e se iguala com Porto-BA e Tombense, que também venceram na estreia. Pelos critérios de desempate, o time da Bahia lidera o Grupo 12. Já o Real Noroeste, com a derrota, fica sem pontuar juntamente com os capixaba Rio Branco e Vitória. Como marcou dois, o Capa-Preta fica no G-4, enquanto Real e Alvianil dividem a lanterna da chave.

A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 12. No sábado, às 17h, o Real Noroeste recebe o Vitória-ES, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No domingo, também às 17h, o Democrata VG visita o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

Real Noroeste perde na estreia da Série D Crédito: Reprodução/Metrópoles

No primeiro tempo, o Real Noroeste viu o Democrata GV sair na frente. Maurício abriu o placar após aproveitar rebote de Camillatto dentro da área. Pouco depois, a partida ficou ainda mais complicada para o time capixaba com a expulsão de Fernando, que deixou a equipe com um jogador a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, o Real Noroeste tentou reagir. A equipe criou algumas chegadas, como a finalização de Arthur em meio à área e um contra-ataque que parou na defesa adversária, além de um gol de Marcelo anulado por impedimento. Do outro lado, o Democrata seguiu perigoso, principalmente em bolas paradas, exigindo boas intervenções de Camillatto, que evitou um prejuízo maior antes do intervalo.

No segundo tempo, o Real Noroeste, mesmo com um jogador a menos, mostrou competitividade e cresceu na partida em busca do empate contra o Democrata GV. A equipe capixaba passou a ocupar mais o campo ofensivo, acumulou escanteios e teve sua melhor chance em cabeceio de Lucas Salvador, livre na pequena área, mas sem direção.