Rio Branco joga mal e perde na estreia da Série D do Brasileirão

O Rio Branco-ES é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão 2026. Na tarde deste sábado, o Capa-Preta novamente jogou mal e perdeu por 3 a 2 para o Porto-BA, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, pelo jogo da primeira rodada do Grupo 12. Luan Rodrigues, duas vezes, e Firmino Coruja marcaram os gols do time baiano e Edu e Breno Melo descontaram para o Capa-Preta.
Com o resultado, o Porto-BA soma os três primeiros pontos, assim como o Tombense, que também venceu na rodada de abertura. Como o time baiano marcou três gols, aparece na liderança do Grupo 12. Já o Rio Branco-ES, com a derrota, segue sem pontuar e fica na vice-lanterna da chave.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 12. No sábado, às 18h, o Porto-BA visita o Tombense, no estádio Antônio de Almeida, em Tombos. No domingo, às 17h, o Rio Branco-ES recebe o Democrata GV, no Kleber Andrade, em Cariacica.
O jogo
O Porto-BA foi mais eficiente e construiu a vantagem de 2 a 0 ainda na etapa inicial. O destaque ficou para Luan Rodrigues, que abriu o placar com um belo toque por cobertura após ganhar da marcação e, depois, sofreu o pênalti que ele mesmo converteu com categoria. Apesar do placar adverso, o Rio Branco criou boas oportunidades, principalmente com Breno Melo, que parou em grande defesa do goleiro Thiago Passos, após erro na saída de bola, e ainda desperdiçou chance clara com Geovane, que não conseguiu empurrar para o gol vazio.
Logo no início do segundo tempo, o Rio Branco diminuiu com Edu, em cobrança de pênalti sofrido por Breno Melo, mas o Porto respondeu voltou a ampliar com Firmino Coruja, aproveitando cruzamento nas costas da defesa. Na reta final, o time capixaba ainda pressionou e voltou a marcar com Breno Melo, após boa jogada pela esquerda, mas não foi suficiente para evitar o revés. Com melhor aproveitamento das chances, o Porto administrou a vantagem e garantiu o triunfo na estreia.