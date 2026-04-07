Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra

Uma mulher de 57 anos, identificada como Vanusa Batista Cunha Pereira, morreu ao ser atropelada por um ônibus da linha 523 (T. de Jacaraípe/T. de Jardim América) do Sistema Transcol na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra, na noite de segunda-feira (6).
A reportagem da da TV Gazeta esteve no local e apurou que o coletivo seguia na faixa exclusiva para ônibus e a mulher seguia em uma bike elétrica quando aconteceu a colisão.
A perícia da Polícia Científica ainda vai apurar a dinâmica do acidente, mas a hipótese mais provável é que Vanusa estava atravessando o corredor exclusivo para ônibus, com o objetivo de acesssar a ciclovia, quando foi atingida. A vítima trabalhava na área da educação em uma escola no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra.
O diretor do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), Washington Lima, disse à reportagem da TV Gazeta que o condutor do coletivo contou a ele que o semáforo estava aberto para o coletivo quando foi surpreendido.
Segundo a polícia, o motorista do ônibus soprou o bafômetro e o teste deu negativo.