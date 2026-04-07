Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rotatória do Ó

Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra

A vítima seguia de bicicleta elétrica quando a colisão aconteceu na noite de segunda-feira (6); vítima trabalhava em uma escola do bairro Jardim Limoeiro

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 21:17

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 abr 2026 às 21:17
Colisão entre ônibus do Sistema Transcol e uma bike elétrica deixa uma mulher morta na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra
Colisão entre ônibus do Sistema Transcol e uma bike elétrica deixa uma mulher morta na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra Crédito: Álvaro Guaresqui
Uma mulher de 57 anos, identificada como Vanusa Batista Cunha Pereira,  morreu ao ser atropelada por um ônibus da linha 523 (T. de Jacaraípe/T. de Jardim América) do Sistema Transcol na Rotatória do Ó, em Civit I, na Serra, na noite de segunda-feira (6). 

A reportagem da da TV Gazeta esteve no local e apurou que o coletivo seguia na faixa exclusiva para ônibus e a mulher seguia em uma bike elétrica quando aconteceu a colisão.

A perícia da Polícia Científica ainda vai apurar a dinâmica do acidente, mas a hipótese mais provável é que Vanusa estava atravessando o corredor exclusivo para ônibus, com o objetivo de acesssar a ciclovia, quando foi atingida.  A vítima trabalhava na área da educação em uma escola no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra.
O diretor do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), Washington Lima, disse à reportagem da TV Gazeta que o condutor do coletivo contou a ele que o semáforo estava aberto para o coletivo quando foi surpreendido.

Mulher morre atropelada em acidente com ônibus do Sistema Transcol

Segundo a polícia, o motorista do ônibus soprou o bafômetro e o teste deu negativo.

Tópicos Relacionados

Acidente Serra Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados