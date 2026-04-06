Trecho da BR 101 segue interditado após acidente com cegonha em Aracruz

O trecho da BR 101, no km 186 em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece totalmente interditado para a retirada de um caminhão-cegonha envolvido em um acidente na tarde de domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trabalho de remoção começou por volta das 14h, mas se estendeu além do previsto e ainda não foi concluído.
De acordo com as informações, o acidente ocorreu após um Fiat Cronos invadir a contramão e colidir de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um barranco e pegou fogo. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.
A expectativa é que a remoção do caminhão seja finalizada nas próximas horas. Já dois veículos que caíram durante o acidente deverão ser retirados apenas nesta terça-feira (7).