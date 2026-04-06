Caminhão tomba e carro atinge carga que caiu na pista da BR 482 em Cachoeiro

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6) na descida do viaduto da BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu em uma das pistas no sentido Jerônimo Monteiro.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local no momento do acidente e parou para prestar apoio, o suporte da carga teria se rompido. Com isso, o peso das chapas de granito acabou desequilibrando o veículo, que tombou ao fazer a curva. O motorista do caminhão, de 31 anos, estava sozinho no veículo e não se feriu.
Logo após o tombamento, uma motorista de 44 anos, que seguia pela mesma via em um carro de passeio, acabou batendo nas chapas de granito que ficaram espalhadas na pista. Ela se queixou apenas de dores leves. O trânsito segue fluindo pelo acostamento da via. A ocorrência, segundo a Polícia Militar, segue em andamento.