Dois barcos são encontrados à deriva em praia de Vila Velha

Dois barcos foram encontrados à deriva em uma praia do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, na última sexta-feira (3). Leitores de A Gazeta registraram as embarcações no local, sem nenhum ocupante. (Veja acima) Segundo a Capitania dos Portos (CPES), um acionamento foi registrado, informando que os barcos estariam ancorados próximo ao Porto de Tubarão, em Vitória, sem nenhuma iluminação e completamente desguarnecidos. Equipes chegaram a se deslocar para lá, mas as embarcações já não se encontravam na região.
O órgão disse ainda que as causas e responsabilidades serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Já a Marinha do Brasil destacou que a população pode repassar informações pelos telefones 185 e (27) 2124-6526. Além disso, detalhes podem ser enviados pelo e-mail [email protected] e pelo aplicativo NavSeg, disponível em Android e iOS.