Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão

Sol, chuva e calor: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Segundo o Incaper, o calor vai continuar, mesmo com a previsão de chuva em momentos do dia para algumas localidades capixabas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2022 às 08:09

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 08:09

Domingo de carnaval com praias cheias em Vila Velha
Praia cheia em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
calorão que atinge o Espírito Santo não deve dar trégua. Neste fim de semana até há a previsão de chuva para algumas localidades, mas as temperaturas continuam altas, conforme informa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A sexta-feira, primeiro dia de abril, começa com sol entre nuvens em todas as regiões. Na metade Norte e na Região Sul, pode chover rapidamente em alguns momentos do dia. Nas demais áreas do Estado, o tempo segue nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todo o território capixaba.
Segundo o Climatempo, a chuva e a nebulosidade desta sexta-feira (1º) são provocadas por uma forte frente fria que avança pelo litoral da Região Sudeste do país.
O sábado (2) também terá sol entre nuvens em todo o Estado, devido à passagem de uma frente fria pelo mar. Chove rapidamente, em alguns momentos do dia, no Litoral Norte e na Grande Vitória. Nas demais regiões, o tempo continua nublado e sem previsão de chuva.
No domingo (3), pode chover fraco entre a madrugada e a manhã nas Regiões Norte e Nordeste e na Grande Vitória. No restante do Estado, não há previsão para chuva. 
Como fica o tempo no fim de semana no ES

Veja Também

De novo: cidade do Espírito Santo é a mais quente do Brasil

Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

ES teve a cidade mais quente do Brasil nesta quarta-feira (30)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Chuva no ES Clima Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados