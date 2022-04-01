Sol, chuva e calor: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

O calorão que atinge o Espírito Santo não deve dar trégua. Neste fim de semana até há a previsão de chuva para algumas localidades, mas as temperaturas continuam altas, conforme informa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A sexta-feira, primeiro dia de abril, começa com sol entre nuvens em todas as regiões. Na metade Norte e na Região Sul, pode chover rapidamente em alguns momentos do dia. Nas demais áreas do Estado, o tempo segue nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda em todo o território capixaba.
Segundo o Climatempo, a chuva e a nebulosidade desta sexta-feira (1º) são provocadas por uma forte frente fria que avança pelo litoral da Região Sudeste do país.
O sábado (2) também terá sol entre nuvens em todo o Estado, devido à passagem de uma frente fria pelo mar. Chove rapidamente, em alguns momentos do dia, no Litoral Norte e na Grande Vitória. Nas demais regiões, o tempo continua nublado e sem previsão de chuva.
No domingo (3), pode chover fraco entre a madrugada e a manhã nas Regiões Norte e Nordeste e na Grande Vitória. No restante do Estado, não há previsão para chuva.
Como fica o tempo no fim de semana no ES