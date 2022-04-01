Cidades do Sul do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas

O Espírito Santo recebeu um alerta laranja — de perigo — para chuvas intensas em 13 cidades localizadas na Região Sul. Segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (1º), pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia e há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.