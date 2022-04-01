Cidades do Sul do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas

O Espírito Santo recebeu um alerta laranja — de perigo — para chuvas intensas em 13 cidades localizadas na Região Sul. Segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (1º), pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia e há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
O alerta do Inmet é válido até as 10h deste sábado (2). O instituto dá instruções para pessoas que vivem nessas regiões abrangidas pelo aviso. Confira:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
VEJA AS CIDADES INCLUÍDAS NO ALERTA:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado