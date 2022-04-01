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“Perigo”

Cidades do Sul do ES recebem alerta laranja para chuvas intensas

Válido até a manhã deste sábado (2), aviso indica riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:36
O Espírito Santo recebeu um alerta laranja — de perigo — para chuvas intensas em 13 cidades localizadas na Região Sul. Segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (1º), pode chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia e há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
Cidades do Sul do ES recebem alerta de chuvas intensas
Cidades do Sul do ES recebem alerta de chuvas intensas Crédito: Reprodução | Inmet
O alerta do Inmet é válido até as 10h deste sábado (2). O instituto dá instruções para pessoas que vivem nessas regiões abrangidas pelo aviso. Confira:
  • Evite enfrentar o mau tempo; 
  • Observe alteração nas encostas; 
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos; 
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

VEJA AS CIDADES INCLUÍDAS NO ALERTA:

  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua 
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Dores do Rio Preto 
  6. Guaçuí 
  7. Itapemirim 
  8. Jerônimo Monteiro 
  9. Marataízes 
  10. Mimoso do Sul 
  11. Muqui 
  12. Presidente Kennedy
  13. São José do Calçado

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