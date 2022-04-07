Bebê engasgado é salvo por policiais militares em Iúna Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Um bebê de 41 dias foi salvo na manhã desta quarta-feira (6) por dois policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina pelas ruas de Iúna , na Região do Caparaó. A criança estava engasgada e, no momento em que os dois passavam, a mãe estava saindo de casa para pedir socorro aos vizinhos. Ao ver os militares, ela acenou e pediu ajuda. Eles realizaram os primeiros socorros e salvaram o pequeno Matias.

Segundo o cabo Fagner Osório Simões, ele e o soldado Adônis Lobato Monteiro estavam no bairro do Pito, quando viram a mãe com o bebê no colo acenando para eles. “Ela estava muito nervosa e o bebê estava já vermelho. Fiz a manobra de Heimlich e ele desengasgou, foi voltando a cor e logo chorou. A mãe agradeceu, aliviada”, relembra o cabo.

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

"MILAGRE", DIZ PM

No caso do Matias, segundo relato da mãe aos militares, o engasgo aconteceu no momento do banho. O cabo Fagner Osório Simões conta que, além de serem treinados, o colega é enfermeiro. Segundo ele, já havia feito a manobra até em seu filho, o Theo, quando foi era recém-nascido.