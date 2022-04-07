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Em ronda de rotina

Bebê engasgado é salvo por policiais militares em Iúna

Mãe com a criança no colo iria pedir ajuda aos vizinhos quando viu a viatura na rua nesta quarta-feira (6); os militares realizaram uma manobra e salvaram o Matias
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 abr 2022 às 12:33

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:33

Bebê engasgado é salvo por policiais militares em Iúna
Bebê engasgado é salvo por policiais militares em Iúna Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um bebê de 41 dias foi salvo na manhã desta quarta-feira (6) por dois policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina pelas ruas de Iúna, na Região do Caparaó. A criança estava engasgada e, no momento em que os dois passavam, a mãe estava saindo de casa para pedir socorro aos vizinhos. Ao ver os militares, ela acenou e pediu ajuda. Eles realizaram os primeiros socorros e salvaram o pequeno Matias.
Segundo o cabo Fagner Osório Simões, ele e o soldado Adônis Lobato Monteiro estavam no bairro do Pito, quando viram a mãe com o bebê no colo acenando para eles. “Ela estava muito nervosa e o bebê estava já vermelho. Fiz a manobra de Heimlich e ele desengasgou, foi voltando a cor e logo chorou. A mãe agradeceu, aliviada”, relembra o cabo.
A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

"MILAGRE", DIZ PM

No caso do Matias, segundo relato da mãe aos militares, o engasgo aconteceu no momento do banho. O cabo Fagner Osório Simões conta que, além de serem treinados, o colega é enfermeiro. Segundo ele, já havia feito a manobra até em seu filho, o Theo, quando foi era recém-nascido.
"Foi um milagre termos passado naquele momento. Estou há 9 anos na Polícia Militar e atendimentos deste tipo nós dão muita gratidão. A gente não pensa em nada neste momento, só em salvar aquela vida"
Fagner Osório Simões - Cabo da PM
A PM ressaltou que situações como essas são comuns e podem acontecer com qualquer bebê. O Corpo de Bombeiros, através do Programa “Mãe Prevenida Vale Uma Vida”, ensina na prática como mães ou responsáveis por bebês podem agir nesses casos, por meio de sua página oficial nas redes sociais. Disse ainda que, nesses casos, a primeira atitude é entrar em contato com o 193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para procedimentos específicos.

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