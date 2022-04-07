Enfermeira xingada por médica em hospital no Sul do ES será indenizada em R$ 5 mil

A profissional foi ofendida na frente de outros pacientes e colegas de trabalho em um hospital do Sul capixaba Crédito: Freepik

Uma enfermeira deve receber R$ 5 mil do Estado por danos morais após decisão da Justiça . Ela entrou com uma ação contra uma médica alegando que sofreu agressões verbais e xingamentos dentro de um hospital público do Sul do Estado , enquanto trabalhavam no local.

De acordoo processo, a médica teria xingado a enfermeira depois ter sido solicitada que ela atendesse um paciente no pronto-socorro. Além disso, as agressões verbais ocorreram durante o expediente de trabalho.

Tudo teria sido presenciado por outros profissionais e pacientes que aguardavam atendimento. Por conta disso, a enfermeira decidiu entrou com a ação judicial, por danos morais e assédio moral.

O relator do processo, o desembargador Manoel Alves Rabelo, entendeu que não foi possível identificar a ocorrência de assédio moral, por conta da ausência de provas da habitualidade das ofensas. Por outro lado, para ele, ficou evidente a ocorrência do dano moral.

“Não me restam dúvidas, diante do quadro apresentado nos autos, que a conduta da médica, servidora pública estadual, configura dano moral, uma vez que causou sofrimento psicológico e violação da honra da apelante, que se viu obrigada a suportar situação vexatória que acabou se tornando de conhecimento de funcionários e pacientes do hospital em que também trabalha”, disse o desembargador em seu voto, acompanhado pelos demais desembargadores da Quarta Câmara Cível.

O valor da indenização por danos morais a ser pago pelo Estado à enfermeira foi fixado em R$ 5 mil, para reparar os danos suportados pela apelante.